أعلنت دونا كاران نيويورك عن عودتها إلى الموضة من خلال جلسة تصوير جديدة تمامًا من بطولة سيندي كروفورد، وليندا إيفانجليستا، وأمبر فاليتا، وشالوم هارلو، وكارولين ميرفي، وإيمان همام، وكارلي كلوس، وليا كيبيدي.

إلى جانب جمع ثمانية من أساطير الصناعة في جلسة تصوير للمصورة الشهيرة آني ليبوفيتز (لا يمكن للمرء إلا أن يتخيل تنسيق الجدول الزمني)، فإن حملة "In Women We Trust" تحتفل برؤية دونا كاران نيويورك الفريدة المتمثلة في "الأناقة الخالدة، وتمكين المرأة، وسهولة الوصول إليها". الفخامة - مصممة خصيصًا لنساء اليوم،" وفقًا لبيان صحفي. وكما أوضحت إيفانجيليستا في مقابلة مع العلامة التجارية، "تمثل دونا القوة والشهوانية. يمكنك أن تكون من تريد أن تكون."

اشتهرت دونا كاران نيويورك بترويجها لخزانة الملابس الصغيرة، وقد غيرت طريقة ارتداء ملابس النساء إلى الأبد. "لقد قدمت أسلوبًا جديدًا في ارتداء الملابس القوية، والذي احتفى بالنساء وأجسادهن. قالت كروفورد: "كانت هذه هي النقطة المفضلة لديها، ولا تزال كذلك". وتهدف عملية إعادة الإطلاق الجديدة إلى التقاط هذا الجوهر، وتمثيل ماضي الشركة وحاضرها ومستقبلها.

وبطبيعة الحال، لجأ الفريق إلى دونا كاران نيويورك الأصلية للحصول على الإلهام في التصميم، وسحب القطع العتيقة ورسم التفاصيل من الأرشيف الكبير للعلامة التجارية. ستجد كلاسيكيات عصرية مثل القمصان القطنية الهشة، والبدلات الداخلية ذات القصة الجيدة، والفساتين ذات الثنيات المتنوعة في المجموعة، بالإضافة إلى قطع مثل السترة خفيفة الوزن المستوحاة من تركيبة ملابس كاران "7 قطع سهلة".

الخط السفلي؟ "الأمر لا يتعلق بالملابس. قالت فاليتا: “كان الأمر دائمًا يتعلق بالمرأة التي ترتدي الملابس”.

تتوفر مجموعة Donna Karan New York لربيع 2024 عالميًا منذ 8 فبراير 2024 على موقع العلامة وفي متاجر تجزئة مختارة.