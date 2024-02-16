بالنسبة للمشاهير مثل تايلور سويفت، وصوفيا ريتشي، وريس ويذرسبون، قد تكون جينيفر ماير (وخط المجوهرات الذي يحمل اسمها) تميمة حظهم.

في حين أن المصممة ابتكرت عددًا لا يحصى من القطع الشعبية على مر السنين، إلا أنها أخبرت موقع Page Six أن عقدها الأكثر مبيعًا Good Luck Necklace (3950 دولارًا) هو قلادة لن تخلعها أبدًا - ويبدو أن النجوم يوافقون على ذلك.

"تصلني قصص عن الأشخاص الذين يرتدون تلك القلادة، وكل الأشياء الجيدة التي يشعرون أنها حدثت لهم أثناء ارتدائها"، كما تقول عن القلادة، التي تمتلكها كل من سويفت وريتشي وويذرسبون، وكذلك إميلي راتاجكوفسكي وجيسيكا سيمبسون.

"أود أن أقول إنه تميمة الحظ الجيد."

ماير نفسها تعرف شيئًا أو اثنين عن الفرض المتأتية من الحظ؛ لقد حصلت على أول معجبيها المشاهير في عام 2006 بعد أن طلبت من مصممي الأزياء النصيحة بشأن قطعها الأولى - ولم تدرك أنهم سيمررون "العينات" إلى جينيفر أنيستون لدورها في فيلم "The Break-Up".

“لم أكن أخطط لإطلاق علامة تجارية للمجوهرات؛ تتذكر قائلة: "لقد كان لدي هذا الشغف الحقيقي".

"كان هذا قبل أن نكون أنا وجين صديقتين حميمتين، لذلك لم تكن لدي أي طريقة لمعرفة ما إذا كانت تحب القطع أم لا"، تضيف المصممة الشهيرة، التي افترضت أن عينة قلادة أوراق الشجر الخاصة بها - على غرار قلادة Mini Leaf (355 دولارًا). - "ذهبت إلى الهاوية" قبل رؤيتها على الشاشة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت ماير وتصميماتها الدقيقة تثير إعجاب هوليوود. شوهدت أنيستون تتزين بالكثير من القطع على مر السنين، كما أن ويذرسبون وسيلينا جوميز وكيت هدسون وجيسيكا ألبا جميعهن من العميلات المتكررات أيضًا.

وقامت تايلور سويفت بدمج مجوهرات ماير في عروضها المسرحية وغيرها من المشاريع الموسيقية، وكان آخرها ارتداء ثلاث قطع بما في ذلك قلادة Mini Circle Link Necklace (3300 دولار) في أغنيتها المصورة Anti-Hero.

وفي الوقت نفسه، كانت خواتم ومعلقات ماير على شكل قلب - مثل خاتم القلب أوبال إنلاي (5550 دولارًا) - من العناصر الأساسية للمغنية.

تتذكر ماير قائلاً: "لقد كانت تلك لحظة صادمة بالنسبة لي، لأنها كانت مذهلة". "وأنا أحب فكرة القلوب في كل مكان ونشر الحب."

بالإضافة إلى نجوم البوب، أصبحت مجوهرات ماير أيضًا ذات شعبية بين أفراد العائلة المالكة الواقعيين؛ ارتدت ميغان ماركل من تصاميمها كذلك.