حقيبة "هاتف سلسلة التوريد العالمية"، التي كشفت عنها @mschf تجمع بين عناصر التصميم من حقائب هيرميس وديور وبالينسياغا وسيلين في حقيبة يد جلدية واحدة.

تسلط منصة #MSCHF الضوء على العمالة الإبداعية المخفية في مصانع الجلود والتي قد تستغلها ماركات الأزياء لخطوط الملابس والإكسسوارات الخاصة بها.

لسنوات عديدة، كانت تسمية "صنع في" اختصارًا لبعض الصور النمطية. الجودة في الصنعة والمواد والذوق إذا كانت "صنع في إيطاليا" أو "صنع في فرنسا".

العمالة والأسواق الجماعية و القطع المقلدة إذا كانت "صنع في الصين" أو "صنع في بنغلاديش". ما إذا كانت هذه التسميات مبنية على الواقع أو مجرد انبعاث لخيال المستهلك هو أمر مثير للنقاش بشكل متزايد.

فماذا نقول إذن عن حقيبة يد «صنعت في البيرو»... والبرتغال والهند والصين؟ ليس ذلك فحسب، بل هي أيضًا مزيج من حقيبة هيرميس بيركين، وحقيبة الأمتعة من سيلين، وحقيبة ديور سادل، وساعة بالنسياغا الرملية؟

هذه هي حقيبة هاتف سلسلة التوريد العالمية (Global Supply Chain Telephone Bag)، وهي أحدث قطعة من المجموعة الإبداعية المعروفة باسم MSCHF.

تم الكشف عن GSCTB في الوقت المناسب تمامًا لشهر الموضة، وهي عبارة عن اكسسوار فرانكشتاين تم تصميمه عبر لعبة تصميم هاتفية في أربعة بلدان نائية وتهدف، مثل معظم ما تفعله شركة MSCHF، إلى تغيير التفكير النمطي للمستهلك حول مفاهيم مثل "القيمة" و"الأصالة" " و"الرقي". ومن خلال ترقية العمال في سلسلة التوريد إلى دور المصمم، فإن المجموعة تغير فكرة الحقيبة الغالية وتكشف ثقافة الخداع بأكملها.

بدأ صانعو MSCHF بالتفكير في GSCTB منذ عام تقريبًا، بعد أن صمموا حذاءًا بالمقلوب (حاليًا يعاد بيعه على StockX مقابل 430 دولارًا). رأى أحد المصانع مواصفات الحذاء، وافترض أن المصممين ارتكبوا خطأً وقرروا "إصلاح" الحذاء.

قال غابرييل والي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة MSCHF: "كان ذلك استباقياً إلى حد كبير". وعلى الرغم من أن المصنع كان مخطئًا، بدأ السيد والي وشركاه يتساءلون عما كانت تفعله المصانع الأخرى فيما يتعلق بالمنتجات التي لم يراها المستهلكون مطلقًا. قرروا أن يروا ما سيحدث إذا وضعوا التصميم بأكمله في أيدي المصنع. أو أربعة مصانع في أربع دول صناعية سيئة السمعة.

في البداية، جربوا إرسال تعليمات غامضة للمصانع حول كيفية تغيير شكل الحقيبة. قال كيفن ويزنر، المدير الإبداعي في MSCHF: "كنا نقول: هل يمكنك إضفاء طابع أنثوي على هذه الحقيبة؟ أو "هل يمكنك جعلها أكثر تزييناً؟". "لقد بدا ذلك مربكًا. وقد عاد أحد النماذج الأولية مزودًا بسلك تمديد كمقبض وبعض منافذ الطاقة. لكنهم اكتشفوا أنهم إذا أرسلوا لكل مورد صورة ضبابية لحقيبة شهيرة وطلبوا منهم استخدام ذلك كمصدر إلهام لتغيير التصميم، فسوف يحصلون على الفكرة. أو جزء من فكرة.

GSCTB هي حقيبة اليد الثالثة التي تصنعها MSCHF، بعد حقيبة 2022 المصنوعة في إيطاليا، وحقيبة تكساس وحقيبة اليد المجهرية 2023، وهي نسخة صغيرة جدًا من طراز Louis Vuitton OnTheGo. المفارقة هي أنه كلما سخرت شركة MSCHF من ثقافة المستهلك، كلما أصبح عملها أكثر قابلية للاستهلاك.