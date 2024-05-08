إيلاف من باريس: كشفت دار ميسيكا النقاب عن تعاونها الجديد مع نجم التنس العالمي ستانيسلاس فافرينكا، الحائز على 3 بطولات كبرى، في حملة إعلانية مميزة تحت عنوان "بريق الانتصار".

يجمع هذا التعاون بين عالم المجوهرات الراقية وعالم الرياضة الاحترافية، ليقدم مزيجًا فريدًا من الأناقة والقوة.



خفة الريشة

تُجسّد تصاميم المؤسسة والمديرة الإبداعية لدار ميسيكا، فاليري ميسيكا، روحًا تجمع بين العفوية والامتياز، وهو ما يتوافق تمامًا مع شخصية فافرينكا، رمز القوة والانسجام. فقد أثبت فافرينكا مرارًا وتكرارًا قدرته على التغلب على التحديات والوصول إلى القمة، تمامًا كما تُجسّد مجموعات ميسيكا So Move وMove Titanium مزيجًا من القوة والجمال.





رموز للرجل

مع هذا التعاون، تأخذ فاليري ميسيكا خطوة جديدة نحو استكشاف أفق جديدة في عالم المجوهرات الرجالية. تُقدم قطعًا تُناسب مختلف الأذواق، دون قيودٍ أو حدود، لتُضفي لمسة من الأناقة على إطلالة كل رجل.





مجموعات فائزة

تُقدم الحملة الجديدة ستانيسلاس فافرينكا من منظورٍ جديد، بعيدًا عن الصورة الرياضية النمطية. تظهر ثلاث مجموعات مميزة تُجسّد جوانب مختلفة من شخصية اللاعب:

الأبيض النقي: إطلالة راقية وطبيعية تُبرز أناقة فافرينكا.

الأسود: إطلالة ديناميكية ورياضية تُعكس طاقة فافرينكا وقوته.

الأزرق: إطلالة عصرية وأنيقة تُضفي لمسة من التجديد على إطلالة فافرينكا.





مثالية التعادل

يُجسّد التعاون بين ميسيكا وفافرينكا العلاقة الوطيدة بين عالم المجوهرات وعالم الرياضة، حيث تتلاقى قيم مثل المُثابرة، السعي نحو الصدارة والاستعداد لكل ما هو قادم. تُؤكد فاليري ميسيكا، على هذه القيم المشتركة قائلةً: "ما بين عالم المجوهرات ورياضة التنس أمورٌ مُشتركة: المُثابرة، السعي نحو الصدارة والاستعداد لكل ما هو قادم. كوني رائدة أعمال ومُصممة، أفهم تمامًا هذه الأمور، وأُفكر بالخطوة القادمة على الدوام".

التحدي والأداء

يأخذنا هذا التعاون في رحلةٍ مُلهمة تُسلّط الضوء على أبرز اللحظات في هذه الحملة. ويُشاركنا فافرينكا تجربته مع ميسيكا قائلاً: "أحببت كثيرًا ابتكارات الدار، وأرى تمامًا كيف تنعكس لمساتها المُبدعة على كل من يرتديها".