إيلاف من بيروت: تحافظ عارضة الأزياء هايدي كلوم على لياقتها البدنية وقوامها، بالإضافة إلى مسيرتها المهنية الرائعة التي سمحت للألمانية بأن تصبح سيدة أعمال ناجحة، فهي تجمع بين الحفاظ على الصحة الجسدية واللياقية، والتوازن النفسي في نفس الوقت.

هايدي كلوم أكثر من مجرد عارضة أزياء مشهورة، لقد أتاحت لها مسيرتها المهنية المثيرة للإعجاب الدخول في مشاريع تجارية وترفيهية مربحة، ولا تظهر عليها أي علامات للارهاق أو التقدم في العمر.

أفضل مرحلة في حياتها

يمكنها أن تتباهى بأنها تعيش واحدة من أفضل مراحل حياتها الشخصية والمهنية، وهي تعطي الأمل للملايين، وعلى الرغم من أنها "خمسينية" إلا أنها تتمتع بأفضل مراحل حياتها على الإطلاق، وقج احتفلت هايدي بعيد ميلادها الحادي والخمسين مع عائلتها، وركزت على حياتها المهنية، حيث تحقق الكثير من النجاح، وسعيدة بأطفالها الأربعة وتستمتع بزواجها من توم كوليتز.

قوام ممشوق

وكما رصدها تقرير صحيفة "ماركا" الاسبانية فقد ظهرت وهي تتباهى بقوامها الممشوق وهي تقف بدون الجزء الأعلى من البيكيني بينما تسير بجانب حمام السباحة.

وأضاف التقرير :"يبدو أن الجمال الألماني الأمريكي له بريقه الخاص، وقد أقامت عيد ميلادها على نطاق عائلي صغير"

وأضافت ماركا :"لدى هايدي عقود من الزمن وهي شابة متجددة، وأمامها المزيد من العمل للقيام به قبل تسليم زمام الأمور لابنتها.

كيف التقت هايدي كلوم وتوم كوليتز؟

التقى الزوجان المُحبان بالطريقة الأكثر شيوعًا في العالم، في إحدى الحفلات! وفقا للعارضة، منذ اللحظة الأولى التي رأته فيها شعرت بشيء تجاهه، وعن هذا اللقاء قالت: "هل تعلم عندما تشعر بالانجذاب الشديد لشخص ما دون مقدمات؟.. هذا ما حدث".