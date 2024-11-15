إيلاف من دبي: في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أعلنت بالنسياغا عن حملتها للهدايا، مقدمة سلسلة من الصور الثابتة التي تعرض إكسسوارات وحقائب بالنسياغا مع مجموعة مختارة من القطع المثالية كهدايا للأعياد.

تستوحي الحملة روحها من إعلانات المجلات الكلاسيكية، حيث تبرز المنتجات كنقطة التركيز الأساسية في كل صورة، مما يعكس إحساسًا بالخلود والفخامة.



حقائب أيقونية وتعاونات فريدة في عالم المجوهرات

تشمل المنتجات البارزة حقائب مثل "Le City" و"Rodeo" و"Hourglass" الشهيرة، والتي يمكن تخصيصها بميدالية "Paloma" الفاخرة.



تضم المجموعة أيضًا نظارات "Bossy" الشمسية الجريئة، واكسسوار الشعر "Holli" المصنوع من المخمل، وقلادة "Diamant Chain" الفاخرة من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بالألماس، وهي ثمرة تعاون مع دار المجوهرات والساعات نيويوركية الأصل Jacob & Co.



أما في قسم الأحذية، تتضمن المجموعة حذاء "3XL" الرياضي باللون الأبيض الكامل، وحذاء "Avenue Pump" الأنيق بكعب مرتفع 110 مم من الجلد الأسود اللامع.



تكتمل المجموعة بقطعتين مميزتين للمنزل: شمعة فاخرة قابلة لإعادة التعبئة بتصميم منحوت يعكس رائحة بالنسياغا كوتور، وكرة ثلج احتفالية تحتضن بداخلها مجسمًا صغيرًا لبرج إيفل.