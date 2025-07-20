إيلاف من نيويورك: لم يتبق سوى شهرين فقط قبل إطلاق الآيفون القادم، لكن الآن لدى محبي أبل المتحمسين لمحة عما قد يبدو عليه آيفون 17 برو (iPhone 17 Pro).

إذا صدقنا الشائعات الأخيرة، فمن الممكن أن يصبح هاتف آيفون أكثر لفتًا للانتباه من أي وقت مضى، وذلك بفضل خمسة ألوان جديدة تماماً، وبحسب الصور التي نشرها موقع أبل انسايدر Apple Insider ، فإن الهاتف القادم آيفون 17 برو سيكون متاحًا بلون "غير عادي"، بل صادم للبعض، ما بين معجب بشدة وناقم بقوة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون هذا اللون الجديد الجريء هو اللون البرتقالي اللافت للنظر، مما قد يمثل تغييراً كبيراً في أسلوب التصميم.

من الممكن إطلاق هذا المظهر الجديد الجريء جنبًا إلى جنب مع الخيارات الأكثر تقليدية وهي الأزرق الداكن، والرمادي، والأسود، والفضي.

ماذا يتوقع ديكسون؟

تم اقتراح هذه الألوان المحتملة من قبل مسرب أبل المخضرم سوني ديكسون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب اللون الجديد الجريء في انقسام محبي شركة أبل، حيث وصفه أحد المعلقين بأنه "أسوأ لون لهاتف رأيته على الإطلاق".

ويشير ديكسون، إلى أن اللون "البرتقالي" قد يكون نحاسيًا أو ذهبيًا داكنًا، وهو ما يتوافق أكثر مع عروض أبل المعتادة لنموذج Pro، ومع ذلك، يشير تسريب منفصل نشره موقع Macworld إلى أن هذا لن يكون الحال.

وزعم موقع Macworld أنه تمكن من الوصول إلى "وثيقة داخلية تحتوي على الألوان المستخدمة كمرجع لتصميم وبناء هواتف أيفون الجديدة".

ويقال إن هذه الوثيقة أعطت المرجع للون البرتقالي باعتباره لونًا يسمى "TCX Papaya"، وهو برتقالي لامع ومشبع.

إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون بمثابة تغيير صادم مقارنة مع التصميمات الصامتة والمعدنية التي فضلتها أبل لخطوط برو،وبرو ماكس في السنوات الأخيرة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، استقبل العديد من المعجبين خبر إطلاق مجموعة هواتف آيفون الأكثر تنوعًا بحماس، فقد شارك المعلق على أخبار شركة أبل، ماغين بو، صورة تخيلية لشكل هاتف آيفون الجديد، وكتب: "يبدو هاتف أيفون برو 17 البرتقالي مذهلاً". وأضاف آخر قائلاً: "اللون البرتقالي في هاتف آيفون برو القادم سيكون ساخناً إلى حد ما".

انقسامات حادة وآراء مختلفة

انقسم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول خيار اللون المُحتمل. ووصفه أحدهم بأنه "أسوأ لون هاتف رأيته في حياتي"، فيما رحب بعض المعجبين بالتصميم الجديد، حيث ادعى أحدهم أنه سيشتري آيفون لأول مرة إذا كان متوفرًا بالفعل باللون البرتقالي. وأضاف معجب آخر: "قد أشتري آيفون لأول مرة إذا طرحوه باللون البرتقالي. أعجبني هذا اللون كثيرًا".

ولكن لم يكن الجميع مقتنعين بأن هذه التصاميم الجديدة كانت خطوة في الاتجاه الصحيح. وكتب أحد المعلقين: "يبدو هاتف آيفون 17 برو باللون البرتقالي سيئًا للغاية". في حين انتقد آخر التصميم ووصفه بأنه "أبشع لون صنعوه على الإطلاق".

لسوء الحظ بالنسبة لمحبي أبل ، لن يكون هناك أي وسيلة لمعرفة الألوان الحقيقية حتى يتم إطلاق آيفون 17 17 رسميًا في سبتمبر (أيلول).

من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف من شركة أبل يوم الاثنين أو الثلاثاء في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر (أيلول)، وسيتم بث الحدث مباشرة من المقر الرئيسي لشركة أبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

سيحتوي هاتف أيفون القياسي على عدستين للكاميرا في محاذاة رأسية، واحدة فوق الأخرى. ولكن الخيارات الثلاثة الأخرى ستحتوي على شريط كاميرا مستطيل الشكل في الجزء الخلفي - على غرار هواتف بيكسل Pixel من غوغل.

ويشير ذلك إلى أن شركة أبل تحتاج إلى مساحة أكبر على الجزء الخلفي من الهاتف لتعبئة مكونات الكاميرا الخاصة بهواتفها المتطورة.

وسيحتوي أيفون 17 أيضًا على إطار من الألومنيوم مع ظهر زجاجي، وكاميرات محسنة، وشريحة A18 قوية لمهام الذكاء الاصطناعي المتقدمة.