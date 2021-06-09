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انقرة: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أنّه سيزور مدينة ذات أهمية رمزية في ناغورني قره باغ عادت حديثاً إلى سيطرة باكو، وذلك على هامش زيارة من ثلاثة أيام مرتقبة الاسبوع المقبل إلى أذربيجان.

وقال إردوغان في كلمة في أنقرة إنّه سيتوجه الإثنين بعد انتهاء قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، "إلى باكو حيث سيستقبلني أخي (الرئيس الأذربيجاني) إلهام علييف. من هناك، سنذهب إلى شوشة".

واستعادت باكو السيطرة على تلك المدينة خلال النزاع الأخير في إقليم ناغورني قره باغ حيث تواجهت قوات أرمنية والقوات الأذربيجانية خلال الخريف الماضي.

ومنذ التسعينيات تتنازع أرمينيا وأذربيجان إقليم ناغورني قره باغ الذي جرى إعلانه من جانب واحد جمهورية تدعمها يريفان.

وفي خريف 2020 اندلعت معارك بشكل مفاجئ بين الطرفين مسفرة عن 6 آلاف قتيل، وانتهت بتحقيق باكو انتصارًا تمثل باستعادة العديد من الأراضي، ومن بينها شوشة.

وساندت تركيا أذربيجان خلال النزاع، خصوصًا عبر توفير طائرات مسيرة لباكو. كما اتهمت دول عدة أنقرة بإرسال مقاتلين سوريين لمساندة القوات الاذربيجانية.

وعلاوة على موقعها الإستراتيجي، تعدّ شوشة رمزًا لدى الأذربيجانيين الذين يرون فيها مركزًا حضاريًا مهمًا. إلا أنّ الأرمن يقولون إنّها تعود إليهم، خصوصًا وأن فيها كاتدرائية.

وأوضح إردوغان أنّه سيحضر في باكو في ختام زيارته يوم 16 يونيو مباراة بين تركيا وويلز في إطار كاس أوروبا.