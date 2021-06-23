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مدريد: عثر على رائد برامج مكافحة الفيروسات جون مكافي ميتاً في زنزانته في اسبانيا الأربعاء، وفق ما ذكرت مسؤولة في السجن الذي كان موقوفاً فيه.

وجاء ذلك بعد وقت قليل من إقرار محكمة ترحيله إلى الولايات المتحدة حيث يلاحق في قضية تهرب ضريبي.

وقالت متحدثة باسم نظام السجون في شمال شرق كاتالونيا "عثر عليه ميتا في زنزانته، منتحرا على ما يبدو"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.