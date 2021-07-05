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إيلاف من لندن: يكشف رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عن كيفية استعادة الناس لحريتهم في المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق للخروج من الإغلاق، بحسب التوقعات.

وقال داونينغ ستريت إن بوريس جونسون يريد منح الجمهور والشركات مزيدًا من الوقت للاستعداد لتخفيف القيود في 19 يوليو، قبل إعلان رسمي الأسبوع المقبل.



وقالت الحكومة إنها لن تعرف ما إذا كانت اختباراتها الأربعة (برنامج لقاح فعال، وإثبات فعالية اللقاحات، ومعدلات الإصابة التي يمكن التحكم فيها والمخاطر المنخفضة للمتغيرات) قد تم الوفاء بها حتى 12 يولي، قبل أسبوع من الموعد المقترح لتخفيف القيود النهائية .

وفي المؤتمر الصحفي المتوقع في الخامسة مساءً في داونينغ ستريت ، سيحدد جونسون أيضًا الخطوات التالية حول تغطية الوجه بالعمل من المنزل وقاعدة متر واحد زائد، بالإضافة إلى أحدث النصائح حول زيارات الرعاية المنزلية.



كما سيتم نشر نتائج مراجعات الحكومة لشهادة اللقاح ومستقبل التباعد الاجتماعي. وسيحذر رئيس الوزراء أيضًا من أنه سيتعين على البريطانيين تعلم كيفية التعايش مع COVID وستستمر الحالات في الارتفاع.

وفي حديثها إلى قناة (سكاي نيوز)، اليوم الاثنين، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الصحة هيلين واتلي أن البلاد "في طريقها لاتخاذ تلك المرحلة الرابعة الأخيرة من خريطة الطريق في 19 يوليو".

انفتاح واصابات



ووافقت واتلي على أن إعادة فتح المجتمع من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإصابات لكنها لم تقدر عددها. وقالت: "ليس لدي رقما محدداً، لكن ما نتوقعه هو أننا سنستمر في رؤية ارتفاع عدد الإصابات مع انفتاحنا أكثر لأن الناس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي".

وأضافت: "نتوقع، بحلول 19 يوليو، أن يكون أكثر من ثلثي السكان البالغين قد حصلوا على جرعتهم الثانية - وبالتالي فإن هذه حماية أكبر بكثير من كورونا".

وقالت الوزيرة: "لا يمكنني استباق تفاصيل ما سيقال لاحقًا اليوم، ولكن بشكلٍ عام ما يمكنني قوله هو أننا سننتقل كثيرًا إلى نهج حيث يوجد توجيه ولكنك تتحمل مسؤولية شخصية، أنت تصدر حكمًا منطقيًا حول ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لحماية نفسك والآخرين".



قلقٌ طبي

ومع ذلك، كان الخبراء الطبيون قلقين بشأن خطط التخلص من القيود في الأيام الأخيرة، حيث دعا الأطباء البارزون إلى استخدام أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي للبقاء في مكانهم.

وحذرت السيدة واتلي أيضًا من أن الزيارات المنزلية للرعاية لن "تعود تمامًا إلى طبيعتها" في المرحلة التالية من فتح القفل ، مضيفة أنه "لا يزال يتعين اتخاذ بعض الاحتياطات".

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