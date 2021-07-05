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كادونا (نيجيريا): خطف مسلحون 140 تلميذاً من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، حسبما أعلن مسؤول في المدرسة الإثنين، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ.

وقال الاستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول لوكالة فرانس برس إن "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذاً. هرب 25 تلميذاً فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه". وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.