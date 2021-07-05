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إيلاف من لندن: مع الاستعدادات لتخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب الجائحة، سجلت المملكة المتحدة 27334 حالة إصابة بكورونا وتسع وفيات ذات صلة.

ووفقا لأحدث الأرقام الحكومية، يقارن هذا مع 24248 حالة إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة مسجلة يوم أمس الأحد و22868 حالة إصابة وثلاث وفيات يوم الاثنين الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، تم إعطاء حوالي 77222 جرعة أولى يوم الأحد، و111410 جرعة ثانية، وهذا يعني أن 67.6٪ من مجموع السكان قد حصلوا على حقنة واحدة، و50.3٪ تم تلقيحهم بالكامل.

وفي أوائل أبريل، انخفضت معدلات التطعيم مع تباطؤ الهند في الصادرات بسبب ارتفاع الحالات هناك.

صاعق الشعلة الكبرى

وإذ ذاك، بشر رئيس الوزراء البريطاني بنهاية قواعد التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل الليلة حيث ضغط على زر ما سماه (صاعق الشعلة الكبرى) تجهيزا الى يوم الحرية، محذرًا من أنه الآن أو لن يتم فتحه أبدًا.

أكد بوريس جونسون أن أقنعة الوجه لن تكون مطلوبة قانونًا بعد الآن وسيتم إلغاء قواعد التباعد في المرحلة الأخيرة من خريطة طريق إغلاق كورونا في إنكلترا.

وستتم إزالة قاعدة اجتماع ستة أفراد داخل المنزل وإلغاء إرشادات العمل من المنزل مع انتهاء 16 شهرًا من القيود المفروضة على العمل خارج المنزل على الحياة اليومية.

الخطوة النهائية

قال رئيس الوزراء إنه يتوقع أن تمضي الخطوة النهائية كما هو مخطط لها في 19 يوليو. وسيتم تأكيد ذلك في 12 يوليو بعد مراجعة أحدث البيانات.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت إن مزيدًا من التحديثات حول فقاعات المدارس والسفر والعزلة الذاتية ستتبع في الأيام المقبلة.

وقال إنه حتى بعد إلغاء الشرط القانوني الخاص بارتداء غطاء للوجه ، فإنه سيواصل ارتداءه بنفسه في الأماكن المزدحمة "من باب المجاملة".

وقال إن القدرة على إنهاء الغالبية العظمى من القيود القانونية في إنجلترا كانت بفضل نجاح طرح اللقاح في إضعاف الصلة بين الحالات والوفيات.

لكنه حذر من أنه من المتوقع أن ترتفع الحالات إلى 50 ألف حالة في اليوم التالي هذا الشهر وأننا "يجب أن نصالح أنفسنا، للأسف ، مع المزيد من الوفيات الناجمة عن كورونا".

وأوضح رئيس الوزراء: "إذا لم نمضي قدمًا الآن في الوقت الذي من الواضح أننا فعلنا الكثير مع برنامج التطعيم لكسر الرابط ... فمتى سنمضي قدمًا؟"

الانفتاح

وأضاف: "نحن نخاطر إما بالانفتاح في وقت صعب للغاية عندما يكون للفيروس ميزة، أو لديه ميزة، في الأشهر الباردة ، أو مرة أخرى تأجيل كل شيء إلى العام المقبل".

وقال جونسون إن أوامر العزل الذاتي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ستستمر، لكنه أشار إلى أنه ستكون هناك قريبًا قواعد جديدة للمخالطين المحصنين بالكامل.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت يوم الاثنين "إنه بعيد جدًا عن نهاية التعامل مع هذا الفيروس" ، حيث أشار إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 50000 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا بحلول 19 يوليو.

وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق في غضون أسبوع بعد مراجعة أحدث البيانات وما إذا كانت اختبارات الحكومة لإزالة القيود قد تم الوفاء بها.

خطوات

إذا استمرت الخطوة الرابعة في 19 يوليو ، فستشهد:

• لا مزيد من القيود على الاتصال الاجتماعي للسماح للناس بالتجمع في مجموعات من أي حجم

• إلغاء قاعدة "متر زائد" في جميع الأماكن تقريبًا ، باستثناء أماكن محددة مثل المطارات

• جميع الأعمال المتبقية، بما في ذلك النوادي الليلية ، قادرة على إعادة فتح

• لا توجد قيود على السعة في الأحداث الكبيرة ، مثل المباريات الرياضية أو العروض المسرحية أو الحفلات الموسيقية

• لا مزيد من المتطلبات القانونية على ارتداء أقنعة الوجه في المحلات التجارية أو في وسائل النقل العام

• لن تطلب الحكومة من الناس العمل من المنزل بعد الآن

• لا مزيد من القيود على عدد الأشخاص القادرين على زيارة المقيمين في دور الرعاية

لا جوازات سفر

واختارت الحكومة أيضًا عدم فرض استخدام "جوازات سفر" كورونا المحلية على الأشخاص لإثبات حالة التطعيم أو الاختبار عند حضور الحانات والحانات والمطاعم أو الأماكن الأخرى.

وسيكون هناك المزيد من الإعلانات هذا الأسبوع حول ما إذا كانت المدارس والكليات ستستمر في اضطرار التلاميذ إلى "فقاعات" ، بالإضافة إلى ما إذا كان الأشخاص الذين يتعرضون للقصف المزدوج سيظلون مضطرين إلى عزل أنفسهم بعد الاتصال بشخص مصاب أو عند عودتهم من بلد "قائمة العنبر".

ومع ذلك ، بموجب هذه القواعد التي يتم الاحتفاظ بها ، سيظل العزل الذاتي مطلبًا قانونيًا إذا كانت نتيجة اختبار كورونا COVID-19 إيجابية ، ستستمر قاعدة المتر الواحد زائد في أماكن محددة مثل المطارات لمنع الركاب من وجهات مختلفة من الاختلاط ، وستظل تدابير مكافحة العدوى سارية في دور الرعاية.





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