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أنقرة: لقي 12 شخصاً حتفهم وجُرِحَ 26 آخرون في مدينة فان بشرق تركيا ليل السبت الأحد في حادث حافلة تقلّ مهاجرين سراً، وفق ما نقلت وسائل الاعلام المحلية عن رئاسة شرطة المدينة الأحد.

وأوضحت رئاسة الشرطة في فان أن 11 مهاجراً وشخصا آخر نظم عملية النقل السري للمهاجرين قضوا في الحادث.

ونقل المصابون الستة والعشرون إلى المستشفى أوقف مالك الحافلة، بحسب المصدر.

تعتبر فان القريبة من الحدود التركية الإيرانية، إحدى نقاط عبور المهاجرين.

في تموز/يوليو 2020، أدى غرق قارب كان يقل مهاجرين في بحيرة فان إلى مقتل 60 شخصاً.

قضى أكثر من 80 مهاجرا العام 2020 في هذه المقاطعة المتاخمة لإيران التي يصلها عشرات الآلاف من الأفغان والإيرانيين والباكستانيين كل عام، في مقابل 59 في العام 2019.

وتركيا هي إحدى دول العبور الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.