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إيلاف من أنقرة: طورت شركة روكيتسان التركية لصناعة الصواريخ التي تتحكم بها الدولة صاروخًا أسرع من الصوت ومضادًا للإشعاع لتسليح طائرة TF-X، وهي طائرة شبح محلية قيد التصنيع في البلاد.

وقد تم إدراج الصاروخ Akbaba، أو "النسر"، في قائمة ذخيرة TF-X الشبحية في إحاطة أرسلت للقوات الجوية التركية في 30 يونيو، علمًا أن برنامج الصاروخ سري، ولا يذكر موقع الشركة أي معلومات تقنية عنه.

وقالت شركة روكيتسان لموقع "ديفينس نيوز" في 8 يوليو: "لا يمكننا تقديم أي معلومات عن المشروع بسبب السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

لكن مسؤولا في الشركة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن صاروخ النسر سيحل محل مجموعة من حوالي 100 صاروخ أميركي من طراز طراز إيه جي إم-88 هارم (AGM-88 HARM) موجودة في مخزون القوات الجوية التركية، وهو الصاروخ عالي السرعة والمضاد للإشعاع الذي تصنعه شركةرايثون (Raytheon Technologies) الأميركية، ويستخدم في البحث عن أنظمة الدفاع الجوي المجهزة بالرادار وتدميرها.

وبحسب "ديفينس نيوز"، قال مسؤول بالقوات الجوية التركية إن صاروخ "النسر" سيستخدمه السرب "البرونزي" رقم 151، وهو سرب متخصص في استخدام صواريخ إيه جي إم-88 هارم.

أضاف: "لدينا حوالي 100 صاروخ أميركي من طراز إيه جي إم-88 هارم سيتم استبدالها بصاروخ النسر، تنفيذًا لعقد يبلغ حوالي 50 مليون دولار، لكن قد تكون لدينا أوامر متابعة أكبر من الأصلية، وهذا برنامج مفتوح".

وختم المسؤول قائلًا إن الكميات النهائية وقيمة العقد ستعتمد على التقدم المحرز في برنامج مقاتلة TF-X الشبحية.