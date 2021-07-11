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اوتاوا: أعلن وزير النقل الكندي الأحد اتخاذ إجراءات وقائية ضد حرائق الغابات في الظروف الجوية القاسية، بعد أسابيع من موجة حرّ غير مسبوقة ومميتة في غرب البلاد والولايات المتحدة.

وقال الوزير عمر الغبرا في بيان إن "الأحوال الجوية غير المسبوقة في بريتيش كولومبيا ما زالت تشكل تهديداً خطراً على السلامة العامة ونشاط السكك الحديد".

قطارات

بناء على ذلك، أصدر مرسوماً وزارياً ينص على "تدابير سلامة وقائية (...) ضد حرائق الغابات"، بينها تقليل سرعة القطارات عندما تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية ويكون مستوى خطر الحريق في المنطقة "شديدا".

إضافة إلى ذلك، لن تعمل أي قاطرة في هذه المناطق حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ما لم تفحص خلال الايام الخمسة عشر السابقة للتأكد من أن "أنظمة عادم القاطرة خالية من المواد القابلة للاحتراق".

وأوضحت الوزارة أنها تعمل مع شركات السكك الحديد لتبني هذه الإجراءات الموقتة بشكل دائم.

حرارة وحرائق

وكانت قرية ليتون الواقعة على مسافة 250 كيلومترا شمال شرق فانكوفر، قد حطمت الرقم القياسي التاريخي للحرارة في كندا في نهاية حزيران/يونيو، إذ بلغت 49,6 درجة مئوية. وأعقب ذلك حريق دمر 90 بالمئة من القرية، ما دفع سكانها الـ250 لإخلائها بسرعة.

وتزامن ذلك مع اندلاع مئة حريق في غرب كندا وولاية كاليفورنيا الأميركية نتيجة موجة قيظ غير مسبوقة لم يُعرف عدد ضحاياها بعد، لكنهم يُقدرون بالمئات.

واستمر عدد الحرائق في بريتيش كولومبيا في الارتفاع حتى صباح الأحد ليبلغ 297، اندلع 49 منها في اليومين الماضيين.

على الجانب الآخر من الحدود، من المحتمل أن تسجل الولايات المتحدة أرقاما قياسية جديدة في درجات الحرارة، إذ تعاني عدة مناطق في غرب البلاد موجة قيظ جديدة.