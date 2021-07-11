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بوكافو (الكونغو الديموقراطية): قُتل خمسة عسكريين وخمسة عشر متمرداً في معارك السبت والأحد بين الجيش وتحالف جماعات مسلحة من اتنية تعيش في مرتفعات شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم جنوب كيفو إنه اثر معارك ضد الكانيكا- تويغوانيهو- نغومينو، "تشير الحصيلة الأولية إلى سقوط خمسة جنود في ساحة الشرف، وسقوط 15 عنصراً في صفوف العدو".

سيطرة الجيش

وأضاف آسفا أنه بسبب الاشتباكات "تشتت الأهالي في كل الاتجاهات"، ودعاهم إلى العودة مؤكدا أن الوضع بات "تحت سيطرة" الجيش.

وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس اتنية، ولا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج واتنيات أخرى.

وأعلنت القوات المسلحة وقوع انفجارات قوية السبت من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء في مدينة مينيمبوى ومحيطها حيث اقترب المهاجمون "على بعد كيلومتر واحد من مقر أركان الجيش قبل صدهم".

وصرح ضابط في الجيش لوكالة فرانس برس أن "القتال لا يزال مستمرا صباح الأحد".

يتكون ائتلاف "تويغوانيهو" (الدفاع عن النفس) و"نغومينو" ("سنبقى هنا") من اتنية بانيامولينج. وانضم إلى هذه المجموعات المسلحة الكولونيل ميشال روكوندو ماكنيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 مع مجموعة من العسكريين.