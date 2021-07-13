قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



غوندار (إثيوبيا): شنت القوات المتمردة في إقليم تيغراي الإثيوبي هجوماً جديداً على ما أفاد ناطق باسم المتمردين لوكالة فرانس برس بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول اضطر الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق نار.

وأوضح غيتاشو ريدا في تصريح لوكالة فرناس برس "في الأمس (الاثنين) باشرنا هجوما في منطقة رايا وتمكننا من الحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفدرالية وقوات أمهرة" مع السيطرة أيضا على مدينة ألاماتا الرئيسية في هذه المنطقة.