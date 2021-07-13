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ايلاف من لندن: ارتفع عدد ضحايا مركز عزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية الجنوبية في العراق الى 128 قتيلاً ومصابا، فيما قدمت جهات دولية التعازي جراء الحادث الأليم، حسبما أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية (375 كم جنوب بغداد) موضحة أن عدد الوفيات ارتفع الى 78حالة والمصابين إلى 50 مصاباً بحروقٍ مختلفة بينهم عدد من أفراد الكادر الصحي.

الفساد وسوء الادارة

وقد اتهم الرئيس العراقي برهم صالح الفساد المستحكم وسوء الادارة بالتسبب في كارثة الحريق.

وقال صالح في تغريدة على حسابه بشبكة اتواصل الاجتماعي "تويتر" إن"فاجعة مستشفى الحسين (ع) في ذي قار وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد على أن"التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم".. منوهاً الى أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

انفجار منظومة الاوكسجين

وقال مدير الدفاع المدني في ذي قار ان حادث الحريق ناتج عن انفجار منظومة الغاز في مركز العزل. واشار العميد صلاح جبار في برنامج بثته اذاعة الناصرية ان المشافي الموجودة هي مشيدة من مادة ال"سندويج بنل" وهي قابلة للاشتعال وممنوعة من الاستخدام من قبل مجلس الوزراء وديوان الرقابة.

واكد ان الحريق كان نتيجة انفجار منظومة الغاز مما تسبب بانتقال النيران لبقية اروقة المركز لافتا الى مشاركة 28 فرقة اطفاء في عملية اخماد الحريق.

واليوم وصل وفد وزاري رفيع الى مدينة الناصرية (375 كم جنوب بغداد) حيث بدأ تحقيقات رسمية في اسباب الحريق.

ويرأس الوفد الذي أرسله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعضوية وكلاء وزارة الداخلية والصحة والاستخبارات ومدير الأمن الوطني حيث بدأ على الفور اجتماعات مع المسؤولين في المحافظة حول الاسباب التي أدت الى حريق المستشفى

والتقصير الحاصل في تجنب وقوعه.

ضبط النفس

ومن جهته دعا محافظ ذي قار احمد الخفاجي أبناء المحافظته الى التهدئة وضبط النفس وفسح المجال امام الكوادر الطبية والصحيـة والتحقيقية لاخذ دورها في اجلاء الحقيقة متعهدا بكشف جميع تفاصيل فاجعة الحريق. .

وقال المحافظ في رسالة الى اهل المحافظة ان "هذه اللحظة الحرجة والصعبة والأليمة تستدعي منا رص صفوفنا، والعمل على تضميد جراحنا وان نكون يدًا واحدة، لنجتاز الأزمة ونحقق العدالة".. داعيا اياهم الى التهدئة وضبط النفس والتحلي بأقصى حالات الصبر للحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والحفاظ على السلم والاستقرار.

وشدد بالقول "لن يهدأ لنا بال حتى نكشف الحقيقة كاملة ونحاسب كل من يثبت التحقيق القانوني النزيه تقصيره بعيدًا عن اي ضغوط او مساومات".. وتعهد بكشف كل تفاصيل الحادث مطالبا بالابتعاد "عمن يحاول خلط الاوراق او افتعال احداث جانبية قد تضيع الحقيقة".



الصدر

ومن جانبه اتهم تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدرمن اسماها بالأيادي الخبيثة بالتسبب في حريق الناصرية وقال في بيان "لا بد للحكومة الاتحادية أن تأخذ دورها الحقيقي في حماية أرواح المواطنين… واقل مايمكن ان تقوم به هو كشف الأيادي الخبيثة التي تسببت بهذه الكارثة الانسانية ومحاسبتها".





(مشهد لحريق مستشفى الحسين في مدينة الناصرية العراقية الجنوبية)

العالم يعزّي

اكدت السعودية تضامنها مع العراق وشعبه في حادث حريق المستشفى وقالت وزارة خارجيتها في بيان "نعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما نتج عنه من وفيات ومصابين". وشددت الوزارة على"وقوف المملكة وتضامنها التامين مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل".. معبرة "عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، للعراق قيادةً وحكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وقدمت وزارة الخارجية الاميركية تعازيها للعراق بحادث حريق مستشفى الناصرية. ووصفت الوزارة في بيان الحادث بالمأساوي.

كما اعربت مصر عن تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها في ضحايا الحريق المُروع .. واكدت الحكومة المصرية

"وقوفها التام وتضامنها مع العراق في هذا المُصاب الأليم".

واعرب الاردن "عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب العراق بضحايا حريق المستشفى" واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين " تضامن المملكة مع العراق الشقيق في هذا المصاب الأليم".

اما البحرين فقد أعربت عن خالص التعازي والمواساة إلى العراق حكومةً وشعبًا في ضحايا حادث الحريق الذ.. واكدت الخارجية البحرينية في بيان عن تعاطف البحرين مع العراق "في هذا المصاب الأليم".

وعزى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي العراق بضحايا حادث الحريق وقال في تغريدة له " خالص التعازي والمواساة لحكومة وبرلمان وشعب جمهورية العراق وأسر ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار العراقية ".

واشارت الى ان سبب الحادث ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأوكسجين من دون تفصيلات اخرى حيث يبدو ان انفجار احدها قد اشعل الحريق.



تحقيق فوري

ومن جهته خرج اجتماع طارئ لوزراء ومسؤولين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساء امس بقرارات شملت البدء فورا بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة وتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً .

توقيف

كما تقرر توقيف وحجز مدير صحة ذي قار وومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه وكذلك توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.



الحلبوسي

ومن جانبه اعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى تحويل جلسة اليوم الثلاثاء للبرلمان الى خاصة ببحث اسباب فاجعة مستشفى الحسين والاجراءات المطلوبة لتفادي مثل هذه الحوادث ومعالجة الواقع الصحي في اابلاد بصورة عامة.

وعادة ما تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وقد جاء هذا الحريق بعد ثلاثة اشهر من آخر مماثل في نيسان ابريل الماضي عندما نشب حريق هائل بمستشفى ابن الخطيب في بغداد والخاص بمعالجة مرضى كورونا وذلك جراء انفجار أسطوانة اكسجين ما ادى الى مصرع 82 شخصا واصبة 110 آخرين .

وقد سجلت وزارة الداخلية العراقية حدوث 7 الاف حريق خلال الاشهر الثلاثة من العام الحالي.