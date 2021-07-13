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كابول: أكد قيادي كبير في طالبان الثلاثاء أن الحركة لا تريد خوض قتال داخل المدن الأفغانية في حين حذرت الحركة المتمردة تركيا من ابقاء قواتها في البلاد بعد انجاز الانسحاب الأميركي الكامل.

وأوضح أمير خان متقي أحد مفاوضي الحركة في تغريدة نشرها ناطق باسم طالبان "الآن ومع انتقال المعارك من الجبال والصحارى إلى أبواب المدن لا يريد المجاهدون القتال داخل المدن".

وأضاف "من الأفضل استخدام أي سبيل ممكن (..) للتوصل إلى اتفاق منطقي لتجنيب تعرض مدننا لأضرار".

وفي بيان منفصل اعتبرت الحركة أن قرار تركيا ضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب القوات بقيادة لولايات المتحدة "مستهجن".

وأعلنت الحركة في بيان أن "قرار القادة الأتراك ليس حكيما، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية"، وذلك بعد أيام على إعلان تركيا أن قواتها ستتولى ضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية المقرر في نهاية آب/أغسطس.