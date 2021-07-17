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إيلاف من دبي: أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يونيو 2021، والتي كان موضوعها "حيوانك الأليف".

المسابقة شَهِدَت ثنائيةً إندونيسيةً أكَّدت القدرة الإبداعية على التواجد المستمر في قوائم الفائزين، من خلال المصورين هيندرا بيرمانا وميزال. واستطاعت العدسة التركية التألّق أيضاً بثنائية من خلال المصورة فكرت ديليك أويار والمصور ناظم تيتيك، كما ضمَّت قائمة الفائزين أيضاً المصور كيشور داز من الهند.

صورة الإندونيسي ميزال الفائزة

سيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر يونيو استخدام الوسم HIPAContest_YourPet#.

قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: "العدسة الماهرة لديها قدرة عجيبة على التقاط المشاعر وعمق الترابط في حال اختار صاحبها التوقيت والظرف والمناسبين. العلاقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة قديمة ووثيقة ونوعية المشاعر التي تكتنفها معقّدة وثريّة بالتفاصيل والمواقف وردود الفعل العفوية الجميلة. المصور المبدع هو ذلك القادر على التقاط جمالية هذه العلاقة وإبراز قيمة ارتباط أغلب المجتمعات بهذه المخلوقات اللطيفة".

صورة الهندي كيشور داز الفائزة

قال المصور الهنديّ كيشور داز عن صورته الفائزة: "التقطتُ الصورة في يناير 2016 في معسكر ساكريبيل إليفانت في مقاطعة شيموجا في ولاية كارناتاكا الهندية. كنت ألتقط مشهدًا بعيداً عندما لاحظت فجأة أن هذا الفيل الصغير يلعب مع أحد القائمين على رعاية معسكر الأفيال بالقرب مني. أردتُ التقاط هذه اللحظة المثالية الجيّاشة بالمشاعر، ولم يكن لدي الوقت لتغيير عدسة كاميرتي، لذا اضطررت لاستخدام عدسة التكبير 70-300 مم. من أكثر الأسباب التي جعلتني أحب هذه الصورة أن الشخص لم يقترب من صغير الفيل بل صغير الفيل هو الذي اقترب منه، ما يظهر تقارباً وترابطاً أكبر".

أضاف: "هذا ليس فوزي الأول، لكن وجود اسمي كفائزٍ وحيد من الهند في هذه المسابقة أسعدني كثيراً، الفوز في مسابقة عالمية مرموقة مثل ’هيبا‘ ثمين جداً، لقد منحني التقدير والوقود والدعم للاستمرار بلا خوف في طريقي الذي اخترته. كنتُ أعمل مديراً في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المرموقة في مدينة بنغالور، لكني استقلتُ من وظيفتي في فبراير 2020 لمتابعة شغفي بالسفر والتصوير الفوتوغرافي والاستزادة المعرفية والمهارية اللامحدودة في مجال صناعة الفوتوغرافيا".

صورة التركية فكرت ديليك أويار الفائزة

قالت المصورة التركية فكرت ديليك أويار عن صورتها الفائزة: "التقطتُ الصورة في مدينة قيصري التركية في يونيو 2018، عندما رأيت طفلةً تداعبُ عجلاً صغيراً، أردتُ بالفعل التقاط اللحظة لأن الاتصال بينهما كان رائعاً بشكلٍ سحريّ، تماماً كالضوء القادم من النافذة".

أضافت: "هذا فوزي الثالث بمسابقات جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير، وأنا سعيدةً لأني من أكثر المصورين الأتراك فوزاً في ’هيبا‘، هذا مهم جداً بالنسبة لي لأن النجاح الأول قد يخدمه الحظ لكن النجاح المتتالي يأتي فقط بالعمل الجاد والتطوير المستمر. كمصورة أطمح أن أروي قصص الناس بشكلٍ مميز وأجعل من صوري رسائل بليغة حول القضايا الاجتماعية المختلفة".