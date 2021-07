طهران: قتل متظاهر بالرصاص في خوزستان على هامش تظاهرات تشهدها هذه المحافظة الواقعة في جنوب غرب إيران على خلفية شح المياه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.

وأوردت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن المتظاهر قتل الجمعة في بلدة شادكان بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق، بينما حمّل مسؤول محلّي "انتهازيين ومثيري شغب" مسؤولة التسبب بمقتله.

Protests in Ahvaz and Mahshahr, #Iran, over severe water shortages. pic.twitter.com/QYa5IcjMCe