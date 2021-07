كابول: استدعت أفغانستان الاحد سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في إسلام اباد "إثر خطف ابنة" ممثلها في باكستان و"ما دامت التهديدات التي تطاول أمن هؤلاء ماثلة"، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية الأفغانية.

وكانت الخارجية الافغانية استدعت السبت سفير باكستان في كابول وابدت "احتجاجا شديدا" بعد "خطف" ابنة سفيرها في إسلام اباد سلسلة علي خيل الجمعة بأيدي مجهولين "لساعات عدة".

واعلنت باكستان من جهتها تعزيز أمن السفير والبدء بتحقيق للعثور على منفذي عملية "الخطف".

(السفير نجيب الله علي خيل عبّر عن أسفه لاضطراره لنشر صورة ابنته سلسلة علي خيل عبر حسابه الخاص على تويتر، موضحاً أن هناك صورة لأخرى تم تداولها على أنها ابنته المخطوفة بشكلٍ غير صحيح على وسائل التواصل الاجتماعي، ما استوجب التوضيح)



خطف

وقالت الخارجية الافغانية في بيان "بعد خطف سلسلة علي خيل، ابنة السفير الافغاني في باكستان (نجيب الله علي خيل)، استدعت حكومة جمهورية افغانستان الاسلامية سفيرها الى كابول ومسؤولين دبلوماسيين آخرين في اسلام اباد ما دامت التهديدات التي تطاول أمنهم ماثلة، الامر الذي يشمل توقيف الخاطفين وملاحقتهم".

واضافت أن "وفدا افغانيا سيتوجه الى باكستان في مستقبل وشيك لتقييم هذه الموضوعات ومتابعتها. وفي ضوء ما سيتوصل اليه، قد يتم اتخاذ إجراءات اضافية".

Statement by Ministry of Foreign Affairs Regarding Abduction of Daughter of Afghan Ambassador to Islamabad

July 17, 2021

-----------------------------https://t.co/g0Ob311mbE pic.twitter.com/Q8PHi3mP4o