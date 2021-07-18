قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ليل (فرنسا): أنقذ 65 مهاجراً الأحد في مضيق با-دو-كاليه أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل البريطانية على متن مراكب غير مؤهلة وفق ما أعلنت الإدارة البحرية لقناة المانش وبحر الشمال.

في البداية، تلقى مركز غري-ني الإقليمي للمراقبة والإنقاذ اتصالا من زورق يقل مهاجرين للإبلاغ عن صعوبات قبالة غرافلين (شمال). وقالت الإدارة البحرية في بيان إن الأشخاص الأربعة عشر الذين كانوا على وشك الغرق، أنقذوا بعد الساعة السابعة صباحا وأنزلوا في ميناء كاليه.

ولاحقا، أنقذ مركب آخر قبالة هارديلو (با-دو-كاليه). وأنزل ركابه البالغ عددهم 51 شخصا من بينهم تسع نساء، في ميناء بولونيه-سور-مير قرابة العاشرة صباحا.

قناة المانش

ومنذ نهاية العام 2018، ازدادت عمليات العبور غير القانوني لقناة المانش من مهاجرين يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة رغم التحذيرات المتكررة من السلطات في ضوء الخطر المرتبط بكثافة حركة المرور والتيارات القوية ودرجة حرارة المياه المنخفضة.

وعام 2020، سجلت أكثر من 9500 عملية عبور أو محاولة عبور مماثلة، أي اكثر بأربع مرات من العام 2019 وفقا لتقرير صادر عن الإدارة البحرية. ولقي ستة أشخاص حتفهم واختفى ثلاثة مقابل وفاة أربعة أشخاص عام 2019.