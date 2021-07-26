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سان سلفادور: أعلنت السلطات في السلفادور الأحد أنها ضبطت 585 كيلوغراما من الكوكايين بقيمة 14,6 مليون دولار إثر عملية نفذتها في المحيط الهادئ.

وأوضح وزير الدفاع رينيه فرانسيس ميرينو على تويتر أن المخدرات كانت تُنقل على يد "إكوادوريين اثنين وكولومبي".

وكانت الشحنة المتجهة إلى غواتيمالا منقولة على متن قارب تم اعتراضه على مسافة 575 كيلومترا جنوب ميناء أكاخوتلا على الساحل الغربي للسلفادور.

وقال ميرينو إن ضبط هذه الشحنة دليل على "التزام" السلفادور "تجاه المجتمع الدولي".