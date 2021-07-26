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نيامى: قُتل 14 مدنيا الأحد في هجوم وقع في قرية بانيبانغو في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، في منطقة غالبا ما يستهدف فيها مسلّحون يشتبه بأنهم جهاديون المدنيين، وفق ما أعلنت الحكومة النيجرية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية النيجرية تمت تلاوته عبر الإذاعة الرسمية أن "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أوقع 14 قتيلا بينهم تسعة في حقل وثلاثة في القرية واثنان كانا عائدين (من الحقل). ونُقل جريح إلى مستشفى في نيامي".