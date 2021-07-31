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لاهاي: كُشف النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في هولندا، في جنوب شرق البلد، وفق ما أعلنت الشرطة الهولندية.

وكان من الممكن تصنيع أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات في اليوم الواحد في هذا المختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الهولندية نقلاً عن الوحدة التي تولّت تفكيك هذه المنشأة.

وجاء في بيان الشرطة أنه "بحسب الخدمة الوطنية لتفكيك هكذا منشآت، قد يكون هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات الصناعية في هولندا وأكثرها تطورا".



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وأوضحت قوى الأمن أنه تسنّى الكشف عن هذا المختبر المقام في مرآبين محاذيين في منطقة ريفية في جنوب شرق البلد بفضل معلومات متأتية من "رسائل دردشة مشفرة".

وأوقف رجل بولندي الجنسية في الثانية والستين من العمر، بحسب الشرطة التي لا تستبعد توقيف المزيد من الأشخاص.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التفكيك "حتى الأحد" نظرا لحجم المنشأة، بحسب ما أفادت الشرطة التي فتحت تحقيقا في هذا الصدد.