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إيلاف من الرباط: توصل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي ، برسالة تعزية ومواساة من الملك محمد السادس، إثر وفاة والدته.



ومما جاء في رسالة التعزية:"علمنا ببالغ التأثر نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، والدتكم المبرورة، الحاجة حليمة الوكيلي، أحسن الله قبولها إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لك ومن خلالك لجميع أفراد أسرتك، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعين المولى عز وجل أن يعوضكم عن رحيل فقيدتكم العزيزة إلى دار البقاء جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشملكم برضاها".



وأضاف العاهل المغربي في رسالة التعزية: "وإذ نشاطرك وأسرتك، مشاعركم في هذا المصاب الأليم لنسأل الله العلي القدير أن يسبغ على فقيدتكم العزيزة شآبيب رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جنانه، ويجزيها الجزاء الأوفى على ما قدمت بين يدي ربها من صالح الأعمال وخالص المبرات".