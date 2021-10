طرابلس: أفادت منظمة "ألارم فون" أنّها فقدت الاتصال مع سبعين مهاجرًا صارت تعتبرهم في عداد المفقودين بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وقالت المنظّمة غير الحكومية التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات في البحر "لقد غادروا الخُمس (الغرب) واتصلوا بألارم فون عدة مرات".

وأضافت عبر تويتر "عندما فقدنا الاتصال، كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 11 ميلًا (20 كلم) من المياه الإيطالية، لكن لم يبلغ عن إنقاذهم أو وصولهم. السلطات تلتزم الصمت".

وتساءلت ألارم فون "كيف يمكن أن يختفي 70 شخصًا في البحر، على بعد بضعة كيلومترات من البر؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا رفضت السلطات المالطية والإيطالية أوّلًا إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول مصيرهم؟".

