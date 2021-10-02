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بونيا (الكونغو الديموقراطية): قتل جهاديون من تنظيم "القوات الديموقراطية المتحالفة" ثمانية مدنيين في شمال شرق الكونغو الديموقراطية، حسب ما أعلن مسؤول بارز في الصليب الأحمر، وذلك في حلقة جديدة من هجمات مماثلة.

وهاجم متمرّدون من "القوات الديموقراطية المتحالفة" أطراف بلدة كوماندا بإقليم إيتوري، حسبما أكّد ديفيد بيزا مسؤول الصليب الأحمر في منطقة إيرومو لوكالة فرانس برس.

وعُثر على جثث ثمانية مدنيين السبت، نقلها الجيش إلى مستشفى كوماندا قبل دفنها، وفق المسؤول.

وأحرق المهاجمون قرابة عشرة منازل وخطفوا عددًا من الأشخاص، وفق المسؤول.

ووجّه المتحدّث باسم الجيش جول نغونغو أصابع الإتهام للمجموعة الجهادية وحليفتها "الجبهة الوطنية للتكامل الكونغولي".

وكوماندا المركز التجاري المهم على بعد 75 كلم جنوب بونيا عاصمة الإقليم، شهدت في الأسابيع القليلة الماضية هجمات عدّة.

أخطر المجموعات المتمردة

ونُسب إلى "القوات الديموقراطية المتحالفة" في الفترة الأخيرة ارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن بين مئات المجموعات المتمرّدة الناشطة في شرق الكونغو الديموقراطية على الحدود مع أوغندا ورواندا وبوروندي، تعتبر "القوات الديموقراطية المتحالفة" الأخطر.

منذ أيار/مايو فرضت الحكومة حصارًا على إقليمَي شمال كيفو وإيتوري، واستبدلت السلطات المدنية بعناصر من الجيش والشرطة لمكافحة المجموعات المسلّحة.