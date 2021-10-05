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براغ: وقّعت براغ عقدًا مع إسرائيل للحصول على منظومة دفاع جوّية مكوّنة من أربع بطاريات صواريخ قصيرة المدى من طراز "سبايدر" لاستبدال منظومتها الدفاعية الراهنة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية بحلول العام 2026، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التشيكية.

وبلغت قيمة عقد شراء هذه البطاريات الأربع التي تصنّعها مجموعة "رافاييل" الإسرائيلية العامة 13,7 مليار كرونة تشيكية (540 مليون يورو).

تأتي عملية الشراء هذه فيما تقوم براغ بتحديث معدّاتها العسكرية وتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، التي كانت بالفعل حليفاً قوياً.

قال وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار في بيان "إنّ خبراء في الجيش قيموا نظام سبايدر على أنه أنسب نظام بعد دراسة تسعة أنظمة".

وأضاف "بالإستحواذ عليه، تحصل جمهورية التشيك على أحدث التقنيات التي تم اختبارها قتالياً، ويضاف إلى ذلك ضمانة دولة إسرائيل التامة بموجب اتفاق بين الحكومتين".

ستقدّم الشركات التشيكية منتجات وخدمات تعادل 38% من قيمة العقد.

اتفاق استراتيجي

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان إلى أنّه "اتفاق استراتيجي مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وهو سيؤمّن فرص عمل في كلا البلدين".

ورحّب المدير العام لمجموعة "رافاييل"، يوآف هار-إيفن، بإبرام "أول اتفاقية دفاع جوي مع إحدى دول الحلف الأطلسي".

وأوضح أنّ الإتفاقية تتضمّن "عقد صيانة للعقدين المقبلين، بالإضافة إلى الإنتاج المحلّي - وهما اتجاهان روّجت لهما شركة رافاييل في السنوات الأخيرة".

وبحسب متنار، يُعد شراء منظومة الدفاع الجوّي خطوة إلى الأمام على طريق التخلّص من نظام سوفياتي الصنع يعود إلى حقبة السبعينيات "ولم يعد يلبّي معايير الدفاع الجوّي الحالية".

انضمّت تشيكيا إلى حلف شمال الأطلسي في 1999 بعد عشر سنوات من إطاحة تشيكوسلوفاكيا السابقة بالنظام الشيوعي التوتاليتاري الذي حكمها على مدى أربعة عقود.