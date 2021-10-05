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إيلاف من لندن: قال الرئيس السابق للاستخبارات السعودية العامة، إن الرياض انتقدت رحيل قوات الناتو السريع الأخير من أفغانستان.

وقال الأمير تركي الفيصل لشبكة (سكاي نيوز) في مقابلة، مساء الثلاثاء و"كان لا مفر من سقوط الحكومة الأفغانية" بمجرد توقيع دونالد ترمب اتفاقًا مع طالبان و"عندما أبرم السيد ترمب صفقة مع طالبان خلف ظهر الحكومة (الأفغانية) ... تم إبطال شرعيتها من خلال هذا الإجراء، وقبل الرئيس الجديد جو بايدن صفقة ترمب مع طالبان".

ورفض الأمير تركي، الذي استقال قبل 10 أيام من الأحداث الكارثية في أوائل سبتمبر 2001، انسحاب الناتو الأخير من أفغانستان ووصفه بأنه "عشوائي وغير منظم وغير مقبول".

الأمير تركي الفيصل في مقابلته مع "سكاي نيوز"

تفجيرات سبتمبر

ونفى الأمير تركي الفيصل الذي عمل في أوقات سابق سفيرا لمملكة في لندن والرياض أي تورط للرياض بهجمات 11 سبتمبر، حيث توجه الاتهامات للسعودية، لأنها كانت مسقط رأس أسامة بن لادن وأغلبية الخاطفين المتورطين في الهجمات.

ونفت المملكة الاتهامات بوجود أي صلة بجماعات متطرفة مثل القاعدة ورحبت برفع السرية مؤخرا عن وثائق تبحث في الروابط بين مواطنين سعوديين واثنين من الخاطفين.

وكانت المملكة العربية السعودية منذ عقود حليفًا أمنيًا رئيسيًا للحكومات الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن مع نتائج متباينة.

وقال الأمير تركي في المقابلة إن طالبان لم تثبت بعد أنه يمكن الوثوق بها لإدارة البلاد "أعتقد أنه يتعين عليهم إظهار أنهم جادون بشأن ما قالوه ، قبل أن تمنحهم اعترافًا دوليًا. لكنني أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يجد طرقًا لدعم الشعب الأفغاني بالمساعدات الإنسانية، والمساعدات الغذائية، والأدوية ، إلخ.".

وفد بريطاني

وتزامنت المقابلة مع الأمير تركي الفيصل مع أنباء عن إرسال الحكومة البريطانية فريقها الدبلوماسي الأول للقاء إدارة طالبان.

وسافر السير سايمون غاس، الممثل الأعلى لرئيس الوزراء للانتقال الأفغاني، والدكتور مارتن لونغدين، القائم بالأعمال في بعثة المملكة المتحدة في أفغانستان في الدوحة، إلى أفغانستان يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إنهم التقوا شخصيات بارزة من الجماعة المسلحة التي تتولى الآن مسؤولية أفغانستان.

وأضاف البيان: "ناقش السير سايمون والدكتور لونغدن كيف يمكن للمملكة المتحدة أن تساعد أفغانستان في معالجة الأزمة الإنسانية، وأهمية منع البلاد من أن تصبح حاضنة للإرهاب، وضرورة استمرار المرور الآمن لأولئك الذين يريدون مغادرة البلاد. اثاروا معاملة الاقليات وحقوق النساء والفتيات ".

وختم البيان: "تواصل الحكومة البريطانية بذل كل ما في وسعها لضمان مرور آمن لأولئك الذين يرغبون في المغادرة ، وهي ملتزمة بدعم شعب أفغانستان".