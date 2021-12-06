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إيلاف من لندن: مع تحذير من أن الذين لا يتلقون اللقاح معرضون للموت ودعوات لتجنب حفلات الكريسماس، رجح خبير بريطاني بأن فيروس كورونا من المرجح أن يبقى "إلى الأبد" فهو انتشر قبل 130 عاما.

وقال أستاذ علم الأوبئة الجينية في جامعة كينغز كوليدج لندن تيم سبيكتور إن على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد العمل من المنزل وتجنب حفلات الكريسماس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف سبيكتور لراديو (تايمز) إن المملكة المتحدة يجب أن تكون "أكثر انفتاحًا بشأن من نختبره" و "جعل المزيد من الناس يعزلون على الأقل لبضعة أيام بأعراض تشبه الزكام".

نزلات البرد



وقال: "في الوقت الحالي، نقدر أن ما بين واحدة وثلاثة ونزلات برد واحدة من كل أربع نزلات برد هي في الواقع بسبب كورونا، وبالتالي، فإن هذه نسبة عالية جدًا من الأشخاص الذين لا يهتمون حتى الآن بإجراء اختبار التدفق الجانبي، أو إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، والمصابون يذهبون إلى الحفلات وينشرون الفيروس".

على صلة، رجح الخبير في الأمراض المعدية البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا لـ(بي بي سي) إن فيروس كورونا موجود ليبقى "إلى الأبد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن المملكة المتحدة كانت أقرب إلى بداية الوباء من نهايتها، قال إنه "لن يوافق بالضرورة على ذلك تمامًا".

130 عاما



وأضاف: "آخر مرة حدث فيها تفشي كبير لفيروس كورونا الذي نعتقد أنه كان قبل 130 عامًا وما زال هذا الفيروس منتشرًا، ونصاب به بانتظام إلى حد ما، كل ثلاث إلى ست سنوات، وهو يسبب نزلات البرد بشكل أساسي".

وقال البروفيسور هانتر: "هذه هي الطريقة التي يسير بها هذا الوباء على الأرجح، لذلك سنصاب بفيروس كورونا بشكل متكرر، وسنصاب بشكل متكرر بمتغيرات جديدة ولكن بشكل عام، ستكون سببًا آخر لنزلات البرد."

وقال أيضا إنه لا يعتقد أن التجمعات العائلية في عيد الميلاد هذا العام "مهددة" لأنه عادة ما يكون هناك تفاعل أقل بين الناس، مع الناس خارج العمل والأطفال خارج المدرسة في هذا الوقت.

غير الملقحين



وإلى ذلك، قال أحد مستشاري الرعاية الحرجة إن 40٪ من مرضى وحدة العناية المركزة غير الملقحين يموتون، وأضاف بأن الأمر قد يستغرق خمس سنوات قبل أن "يعود مرضى وحدة العناية المركزة بـ COVID-19 إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى".

وأثار الدكتور زودن بوثاتشري ، عضو مجلس جمعية العناية المركزة والبروفيسور في جامعة الملكة ماري اللندنية، مخاوف من عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لإعادة تأهيل المرضى الذين يتم علاجهم في وحدات العناية المركزة.



وقال أيضًا لقناة (سكاي نيوز): "الأشخاص الذين اختاروا عدم تلقيحهم يشكلون الغالبية العظمى من المرضى في وحدة العناية المركزة في الوقت الحالي، وبالتأكيد فإن معظم مرضانا من النساء الحوامل غير محصنات".

وأضاف: "الشباب هم الغالبية العظمى منهم على قيد الحياة، 60٪ من مرضانا يعيشون حاليًا، لكن البقاء على قيد الحياة يأتي بتكلفة باهظة وهذا يحتاج إلى إعادة تأهيل. ليس لدينا موظفين، ولدينا الموارد لإعادة تأهيل هؤلاء المرضى".



وختم الدكتور بوثاتشري: "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمس سنوات قبل أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى. لكن 40٪ من هؤلاء يموتون، ولا داعي للموت لو تم تطعيمهم".



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