قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو: تعتزم طوكيو الإعتراف بزيجات المثليين، على ما أعلنت حاكمة العاصمة اليابانية يوريكو كويكي الثلاثاء، في خطوة رمزية جديدة في ظل عدم وجود اقرار بهذه الزيجات على المستوى الوطني في اليابان.

وقالت كويكي "استجابة لأمنيات سكان في طوكيو وجميع المعنيين بهذا الموضوع، سنقوم بتحضيرات للاعتراف بزيجات المثليين" بحلول مطلع 2023.

وكانت دائرة شيبويا في طوكيو أول منطقة في البلاد تتيح للمثليين الاستحصال على شهادات زواج سنة 2015. وحذت حذوها دوائر أخرى في طوكيو ومناطق يابانية عدة. وباتت حوالى مئة منطقة يابانية تتيح للمثليين الاستحصال على مثل هذه الشهادات.

أثر الشهادات رمزي

وأشادت منظمة "ماردج فور آل" الناشطة في هذا المجال عبر تويتر بإعلان حاكمة طوكيو، لكنّها ذكّرت بأن أثر هذه الشهادات رمزي داعية الحكومة إلى "الإسراع" في الاعتراف بزيجات المثليين.

وفي ظل غياب تشريع وطني في هذا الخصوص، تبقى فائدة هذه الوثائق الصادرة محليا محدودة جدا، ولا تتخطى تبسيط بعض الإجراءات مثل استئجار شقة مشتركة أو السماح للمثليين بزيارة أزواجهم في المستشفى. كما أن قلة من المثليين استحصلوا على مثل هذه الشهادات حتى اليوم.

ولا تزال اليابان آخر بلد ضمن مجموعة السبع لا يعترف بزواج المثليين، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر تأييد السكان بأكثريتهم لهذه الزيجات.