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موسكو: دعا الكرملين الأربعاء إلى "علاقة بناءة" بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الذي خلف الأربعاء أنغيلا ميركل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "نعول على الاستمرارية، على قيام علاقات بناءة بين الرئيس والمستشار الجديد، على أن الطرف الألماني سيواصل العمل انطلاقا من مفهوم أن لا بديل عن الحوار لتسوية أصعب الخلافات".