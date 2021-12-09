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إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية أنها كانت أحبطت سبع هجمات إرهابية "في مراحلها الأخيرة" منذ بداية جائحة كورونا في فبراير 2020.

وحثت شرطة مكافحة الإرهاب إلى المزيد من الحيطة والحذر خلال فترة الأعياد، وقالت إن إجمالي عدد مؤامرات الإرهاب التي تم إحباطها في السنوات الأربع الماضية يصل إلى 32 مؤامرة.

ومنذ مارس 2017، كانت هناك 18 مؤامرة معطلة تتعلق بالتطرف الإسلامي، 12 منها مرتبطة بإرهاب اليمين المتطرف واثنتان لليسار أو الفوضوي أو "إرهاب قضية واحدة".

وقال نائب مساعد المفوض دين هايدون، كبير المنسقين الوطنيين لبرنامج التحويلات النقدية، إن الجمهور سيكون "على دراية تامة بحقيقة أن المملكة المتحدة عانت من هجومين إرهابيين متتاليين بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، مع ارتفاع مستوى التهديد الوطني إلى حد خطير - مما يعني أن أي هجوم محتمل سيكون شديدا".

وتابع: "مع اقترابنا من فترة الأعياد، نحتاج إلى مساعدة الجمهور في لعب دوره في حماية المملكة المتحدة".

كما حث الناس على الثقة بـ "غرائزهم" والاتصال بالشرطة إذا رأوا أي نشاط مشبوه.

