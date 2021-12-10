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إيلاف من بيروت: قال وزراء إسرائيليون حضروا اجتماع مجلس الوزراء الأخير إن رونين بار، رئيس جهاز الشاباك، دعا إلى تقوية السلطة الفلسطينية التي تمر بظروف اقتصادية وحكومية صعبة، من أجل تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وإضعاف حركة حماس.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، نقل مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي الرسالة نفسها في الاجتماع، ومن المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع رئيس السلطة الفرسطينية أبو مازن مرة أخرى قريبًا.

قال بار في عرض التقييم الاستخباري السنوي أمام مجلس الوزراء أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وحكومي صعب، وهناك مخاوف من انهيارها.

وزير الدفاع بني غانتس يقود الحكومة في خط تعزيز السلطة الفلسطينية. وهو التقى هذا الأسبوع بوزير التنمية الإقليمية عيساوي فريج من ميرتس، الذي تحدث علانية عن الخوف من انهيار السلطة الفلسطينية. وصرح غانتس أنه يعتزم الاجتماع مرة أخرى قريباً مع رئيس السلطة الفلسطينية، وسيكون هذا ثاني لقاء بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بار: "الوضع في السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار"، وذلك في مقابلة صحافية. أضاف: "السلطة الفلسطينية تسيطر على الأرض من خلال الرواتب، وليس لديها الآن القدرة على إنهاء الشهر وبالتالي لا سيطرة لها على الشارع".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، الإدارة الأميركية قلقة للغاية من خطر انهيار السلطة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. زار المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، ثور وونسلاند، واشنطن الأسبوع الماضي وقدم إحاطة لمجموعة من كبار المسؤولين الأميركيين قدم خلالها بيانات صعبة عن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وتقويض سيطرتها على المدن في الضفة الغربية.