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قال مسؤول أميركي إن روسيا تخطط لشن هجوم عسكري على أوكرانيا في بداية عام 2022 قوته ضعف ما رأيناه في الربيع الماضي خلال التدريبات الروسية قرب الحدود الأوكرانية.

إيلاف من بيروت: تعتزم روسيا نشر قوات قوامها 175 ألف جندي لغزو أوكرانيا، سيتمركز نصفهم في نقاط مختلفة على الحدود، وفقًا لأجهزة المخابرات الأميركية.

كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته، عن نوايا روسيا بشأن الهجوم العسكري الوشيك المزمع تنفيذه في أوائل عام 2022. وعلى ما يبدو، بحسب تقرير نشره موقع "لارازون" الإسباني، فإن الخطط الروسية تشمل أيضًا نشر 100 كتيبة فنية إلى جانب المدفعية والدروع والمعدات العسكرية.

وقال هذا لصحيفة "واشنطن بوست" إن روسيا تخطط لشن هجوم عسكري على أوكرانيا في بداية عام 2022 قوته ضعف ما رأيناه في الربيع الماضي خلال التدريبات الروسية قرب الحدود الأوكرانية.

كنا على دراية

بعد وقت قصير من نشر الخبر، أفاد الكرملين بعقد الرئيسين الروسي والأميركي قمة افتراضية ثنائية. من أبرز النقاط المطروحة على الطاولة: الجائحة أو مكافحة تغير المناخ، وإن كان من المتوقع أن تكون هناك مواضيع أخرى ذات أهمية دقيقة، مثل الغزو العسكري المحتمل لأوكرانيا أو مستقبل مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران.

برز التوتر بين أوكرانيا وروسيا على الصفحات الأولى للصحافة الدولية في نهاية هذا الأسبوع. وأكد رئيس الولايات المتحدة، في ما يتعلق بالتدخل العسكري الروسي المحتمل، أننا "كنا على دراية بأفعال روسيا لفترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري مناقشة طويلة".

لكن الكرملين يسعى بأي ثمن، من خلال تأمين الاتصال بين بوتين وبايدن، إلى ضمانات ملزمة تمنع الناتو من السماح لأوكرانيا بالدخول عضواً في الحلف. ووعد بايدن من جهته بجعل "من الصعب جدًا" على الرئيس الروسي القيام بعمل عسكري في أوكرانيا، وأكد أن المبادرات الجديدة لإدارته تهدف إلى ردع هذا الخيار بالنسبة إلى روسيا.

أضاف بايدن: "ما أفعله هو تجميع ما أعتقد أنه سيكون أكثر مجموعة من المبادرات شمولية وذات مغزى لتجعل من الصعب جدًا على بوتين المضي قدمًا والقيام بما يثير قلق الناس بشأنه".

وتعتبر الولايات المتحدة أن التدخل العسكري المحتمل لروسيا في أورانيا سيكون له "عواقب وخيمة"، كما أشار وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكين، لرئيس الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، خلال الاجتماع، أن كلاهما أبقى في ستوكهولم.

توتر جديد

الاجتماع الوحيد الذي تم التوصل إليه حتى الآن بين الرئيسين، بايدن وبوتين، تم عقده خلال قمة جنيف في 16 يونيو. في ذلك الاتصال الأول وجهًا لوجه، مرت القوتان بفترة من التوتر في علاقاتهما الثنائية بسبب الهجمات الإلكترونية الروسية المؤكدة ضد الولايات المتحدة، فضلًا عن أزمة الأمن النووي والإدانات الدولية المختلفة للمناورات الروسية، وانتهاك حقوق الإنسان، كما حصل مع المعارض الروسي أليكسي نافالني.

التوتر نفسه، لكن السياق مختلف. ضاعفت روسيا مطالبها للولايات المتحدة بأن يضمن بايدن عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو. لكن، من ناحية أخرى، يريد 58 في المئة من الأوكرانيين الانتماء إلى الناتو.

يتضح هذا من خلال دراسة استقصائية أجريت قبل أسابيع قليلة، كشفت عن رغبات أغلبية سكان أوكرانيا، وهو قرار نتج عن تزايد الأعمال العدائية مع روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم قبل سبع سنوات. من غير المعتاد العثور على أوكراني ليس لديه ضحية معروفة للصراع على الجبهة، والذي خلف أكثر من 14000 قتيل.