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صور (لبنان): علمت إيلاف من مصادر أمنية أن الانفجار الضخم الذي وقع مساء الجمعة في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان ناجم عن انفجار في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس. وتشير المعلومات الأولية إلى أن أصوات الانفجارات ناتجة عن انفجار مستودع ذخيرة قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيّم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة.

إلا أن مسؤول في المخيّم نفى لوكالة فرانس برس أن يكون المستودع يحتوي على ذخيرة.

وأسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وفق السكّان والمصدر العسكري من دون أن يتمكنّوا من تحديد عددهم. وأفاد مصدر عسكري أنّ "حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدّى إلى وقوع الانفجار الضخم"، مشيراً إلى أنّ أسباب اندلاع الحريق لم تتّضح حتى الآن.

وقالت مهى، إحدى سكان المخيّم، "فجأة وقع انفجار، ارتجّ منزلنا، خرجت الناس إلى الشارع خوفاً"، مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دويّ الانفجار الأول".

وأفاد مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية أنّه جرى العمل على إخلاء بضعة سكان من المنطقة القريبة من موقع الانفجار.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقلّ في مخيّمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك الكهربائية. إلا أنّ تقديرات ترجّح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقاً أمنياً وثيقاً مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات بأسلحة خفيفة، وشهدت مخيّمات عدة خلال السنوات الماضية حوادث اغتيال واعتداءات بسيارات مفخخة واشتباكات.