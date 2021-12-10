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إيلاف من لندن: أعلن قصر كنسينغتون الملكي البريطاني أن دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت اختارا صورة عائلية تم التقاطها في زيارة للأردن كصورة لبطاقة عيد الميلاد الرسمية الخاصة بهما هذا العام.

وفي الصورة بدا الأمير وليام وهو الثاني على خط عرش البريطاني، في صورة سروال قصير وقميص بولو كاكي، يجلس على مسند قدم ذهبي إلى جانب زوجته في فستان صيفي أخضر داكن بأكمام طويلة.

ويجلس الأمير جورج والأميرة شارلوت على كلا الجانبين، والأمير لويس في المقدمة على سجادة من جلد الغنم. ويتم إرسال البطاقة الاحتفالية إلى الأصدقاء والزملاء والجمعيات الخيرية الخاصة بهم.

وتم نشر الصورة عن طريق قصر كنسينغتون على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في كامبريدج مع التعليق التالي: "مسرور لمشاركة صورة جديدة للعائلة تظهر على بطاقة عيد الميلاد لهذا العام".

وفي عام 2020 ، ظهرت على بطاقة كامبردج صورة للعائلة وهي ترتدي صداري ، وتقف على بالات من القش في منزلهم في نورفولك - قاعة أنمير في ملكية كوينز ساندرينغهام.

بيئة صحراوية

تظهر هذه الصورة الموجودة على بطاقة هذا العام العائلة المبتسمة فيما يبدو أنه بيئة صحراوية. ويرتدي الأمير جورج (8 أعوام) قميص بولو وطبعة مموهة وسروال قصير فاتح اللون. أما شارلوت (6 أعوام) فترتدي فستان قطني أزرق وأبيض، ويرتدي لويس (3 أعوام) قميص بولو مخطط باللونين الأزرق والأبيض وسروال قصير فاتح اللون.

وقال قصر كنسينغتون إن الصورة التقطت في الأردن في وقت سابق من هذا العام، لكنها لم تكشف عن طبيعة أو تاريخ الزيارة أو اسم المصور.

وزار الأمير ويليام الأردن خلال رحلة استغرقت خمسة أيام إلى الشرق الأوسط في عام 2018، وعاشت كاثرين هناك وهي طفلة في الثمانينيات.

كما تم إصدار الصورة المستخدمة لبطاقة عيد الميلاد لأمير ويلز ودوقة كورنوال، وتظهر الزوجين في أقنعة الوجه في رويال أسكوت في يونيو الماضي.