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إيلاف من بيروت: يقف علي، وهو مدرس من سوريا يبلغ من العمر 32 عامًا، في وسط غابة بولندية داكنة، مغطاة بالثلوج، وفي باله رغبة واحدة: ألا يُعاد إلى بيلاروسيا.

علي خمن أنه كان في الغابة لمدة ثلاثة أسابيع، وعبر الحدود البولندية خمس مرات، والقبض عليه حرس الحدود في كل محاولة جديدة ودفعه مرة أخرى إلى بيلاروسيا. في المرة السادسة، كان محظوظاً. عثر عليه النشطاء الذين رتبوا لعلي ورفيقيه، حسن، وهو قاض سابق، وميدو، الذي عمل في الموارد البشرية، للقاء ثلاثة أعضاء من البرلمان الأوروبي البولنديين الذين زاروا المنطقة الحدودية في الأسبوع الماضي، مع مجموعة من الصحفيين.

كان الهدف من اللقاء الضغط على حرس الحدود البولنديين لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم بالفعل، بدلاً من إعادتهم إلى بيلاروسيا في انتهاك للقانون الدولي. وعلي واحد من آلاف الأشخاص الذين سافروا إلى مينسك من الشرق الأوسط بتشجيع من رجل بيلاروسيا القوي ألكسندر لوكاشينكو، والذين حاولوا عبور الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

يُحاصرون أسابيع

ما لا يتحدث عنه الناس في سوريا هو أن المهاجرين يمكن أن يُحاصروا أسابيع في المنطقة الحدودية، ويعيشون في مستنقعات وغابات متجمدة ؛ وقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا أثناء محاولتهم العبور. قال بإنكليزية ركيكة: "لم نتوقع أن يضعونا بين الحدود وأن نكون عالقين هناك، بدون طعام، بدون ماء، في ظروف سيئة، مثل النوم في مكان مبلل، وفي بعض الليالي كنا نتجمد".

في بيلاروسيا، قال مهاجرون إنهم احتجزوا في معسكر مؤقت من قبل الجنود، الذين كانوا يجمعونهم معًا كل ليلتين ويدفعونهم إلى بولندا. قالوا: "إنهم يحاولون دفع السياج وجعل الناس يركضون". كما أعطى الجنود المهاجرين حجارة لرميها على السياج وعلى حرس الحدود البولنديين. شعر السوريون الثلاثة بالمرارة بشأن تجربتهم. قال حسن: "أناس سيئون جدًا في بيلاروسيا، سيئون جدًا".

قالوا إن القوات البيلاروسية سلبتهم وضربتهم وأعطتهم مياه قذرة للشرب، ما أصابهم بالمرض. تقول الحكومة البيلاروسية إنها تمد المهاجرين على الحدود بالمساعدات الإنسانية. في بعض الأحيان كانوا يضربون الناس. كانوا يطعمون [الناس] حبوباً أحيانًا، ويستخدمون الكلاب لتتبع الناس في الغابة. قال إن الحراس البيلاروسيين أجبروهم على خلع ملابسهم، وبحثوا في ملابسهم عن أشياء لسرقتها، ثم أشعلوا النار في ملابسهم. في هذه المرحلة من القصة، ابتعد ميدو وبدأ في البكاء.

عندما يجتازون بنجاح سياج الأسلاك الشائكة الذي أقيم على الحدود بعد أن بدأ لوكاشينكو في إرسال المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، سيعيش الثلاثة على طعام وماء وجدوه في الغابة أو حصلوا عليه من السكان المحليين والنشطاء، الذين قدموا لهم أيضًا ملابس جديدة وأكياس نوم. في محاولاتهم الأولى، لم يتمكنوا من تجاوز المنطقة الحدودية المغلقة - شريط من الأرض يبلغ عرضه 3 كيلومترات على طول الحدود البولندية البيلاروسية حيث يصعب على المراسلين والناشطين الدخول - قبل أن يتم القبض عليهم من قبل السلطات البولندية وإعادتهم الى بيلاروسيا.

الحرب الهجينة

أطلق لوكاشينكو العنان لأزمة الهجرة كوسيلة للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات التي فرضها بعد أن سرق الانتخابات الرئاسية العام الماضي. يسميه الاتحاد الأوروبي "هجومًا مختلطًا".

على الرغم من أن الحكومة البولندية تعرضت لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملتها للمهاجرين ورفضها العام لمعالجة طلبات اللجوء، تقول وارسو إنها تحاول ببساطة مراقبة الحدود. سمح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي للدول المتاخمة لبيلاروسيا بتشديد إجراءات اللجوء.

"من الواضح أننا إذا لم نتمكن من إبقاء آلاف المهاجرين في مأزق الآن، فإن مئات الآلاف، أو الملايين، سيتجهون نحو أوروبا"، بحسب ما قال ماتيوز مورافيكي، رئيس الوزراء البولندي، لصحيفة بيلد الألمانية في نوفمبر. أضاف: " إذا لم نحمي حدودنا في أوروبا وندافع عنها بحزم، فإن مئات الملايين من إفريقيا والشرق الأوسط سيحاولون الوصول إلى أوروبا، وخاصة ألمانيا" .

بدأت الأزمة تتراجع حيث مارس الاتحاد الأوروبي ضغوطًا على شركات الطيران ودول الشرق الأوسط لوقف نقل الناس إلى بيلاروسيا. الآن هناك رحلات جوية تعيد الناس إلى العراق وسوريا. في أكتوبر، كانت هناك 17500 محاولة عبور، وفقًا لحرس الحدود البولندي، لكن الشهر الماضي كانت هناك 8900 محاولة .

مكان آمن

مع ذلك، يظل الكثير من الناس في الغابات المظلمة على طول الحدود. قالت ماريا زلونكيفيتش من Grupa Granica، وهي منظمة غير حكومية تحاول مساعدة المهاجرين، إنهم يتلقون طلبات أقل للمساعدة. ويرجع ذلك على الأرجح إلى قيام البيلاروسيين بتنظيم المهاجرين في مجموعات أكبر، ويقوم الآلاف من القوات البولندية والشرطة وحرس الحدود بدوريات على الحدود والظروف الجوية القاسية.

أصر علي وحسن وميدو جميعًا على أنهم يريدون اللجوء في بولندا، ورفعوا لافتات بهذا المعنى عندما حملهم حرس الحدود واقتادوهم بعيدًا في شاحنة عسكرية مفتوحة. وارسو ملزمة بمعالجة طلباتهم، لكن إذا لم يستوفوا المعايير فيمكن ترحيلهم.

في اليوم التالي، قال حرس الحدود على تويتر إن الرجال طلبوا اللجوء.

قبل إبعاده، سأل الصحفيون علي عما إذا كان سيشجع أي شخص آخر على نسخ رحلته إلى بولندا. قال: "يمكن أن تموت هناك، أو يمكن أن تموت هنا. نحن هنا حتى لا نؤذي أي شخص أو نتسبب في أي مشاكل، أردنا فقط أن نكون في مكان آمن".