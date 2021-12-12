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لوكسمبورغ: تظاهر المئات في لوكسمبورغ السبت احتجاجا على إجراءات مكافحة كوفيد بظل مراقبة مشددة من الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه ونفذت اعتقالات، حسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وحمل المتظاهرون الذين بلغ عددهم نحو 500 شخص حسب الشرطة لافتات كتبوا عليها "لا لقوانين إبادة الحريات هذه" و"لا لإلزامية التلقيح غير المباشرة هذه"، هاتفين "حرية، حرية".

وخرجت التظاهرة بظل مراقبة مشددة من شرطة لوكسمبورغ مدعومة بتعزيزات من بلجيكا المجاورة، بعد تجاوزرات حصلت في 4 كانون الأول/ديسمبر خلال تظاهرة مماثلة.

كما حلقت في الأجواء مروحيات وطائرات بلا طيار.

واستخدمت الشرطة خرطوم مياه لصد مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون تجاوز حاجز يمنع الوصول إلى وسط المدينة. وقالت الشرطة إن نحو 12 شخصا اعتقلوا.

وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس إن "الحكومة تضغط على السكان من خلال (ممارسة) ابتزاز في الحياة الاجتماعية وقريبا في الحياة المهنية".

وشددت لوكسمبورغ إجراءاتها في الآونة الأخيرة بفرضها إلزامية إبراز تصريح صحي في قطاع الترفيه، يُظهر أن حامله تعافى أو تلقى التطعيم ضد كوفيد. ولم يعد الأمر مقتصرا على إبراز اختبار سلبي فحسب.

إضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة لإبراز شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة في الشركات اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير.

وشهدت البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا في الإصابات والحالات التي تتطلب دخول العناية المشددة.