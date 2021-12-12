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القدس: يتوجه نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة الأحد بحسب ما اعلن مكتبه، في اول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقال مكتب بينيت في بيان "يغادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد (..) إلى الإمارات"، موضحا أنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدا مع ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد".