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بروكسل: فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب "أعمال مزعزعة للاستقرار" نفذت في أوكرانيا وفي عدة دول إفريقية، بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية وكالة فرانس برس.

وافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.