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إيلاف من لندن: تم الإبلاغ عن 1576 حالة أخرى لمتغير أوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 4713.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإن هذه الحالات، كان 1534 في إنكلترا ، و27 في اسكتلندا، و15 في ويلز، ولا شيء في أيرلندا الشمالية، وتم الإبلاغ عن 1239 حالة جديدة أمس الأحد.

يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أول وفاة لمريض بأوميكرون في المملكة المتحدة.

مستشفيات

وفي وقت سابق ، قال وزير الصحة ساجيد جاويد إن هناك 10 أشخاص في مستشفى في إنجلترا مع Omicron ، لكنه حذر من ارتفاع الحالات وحالات دخول المستشفيات والوفيات.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن العشرة منتشرون في جميع أنحاء البلاد وتتراوح أعمارهم بين 18 و 85 عامًا.

تلقت الأغلبية جرعتين من اللقاح على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من المصابين يعانون من ظروف صحية أساسية.

وقال جونسون إنه يريد أن يصل إطلاق المعزز إلى "سرعة الالتواء" ، لمكافحة الزيادة في الحالات. وأضاف أن أوميكرون تمثل الآن حوالي 40٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في لندن و "غدًا ستكون غالبية الحالات" في العاصمة.

كما رفض رئيس الوزراء استبعاد المزيد من قيود كورونا COVID-19 قبل عيد الميلاد مع انتشار البديل الجديد.

وتوافدت حشود من الناس على مراكز التطعيم للحصول على لقاحات معززة اليوم الإثنين، واصطفوا في طوابير لساعات في بعض الحالات، بعد أن تم فتح البرنامج لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

جرعة لكل شخص

وفي إنكلترا، يتوفر المعزز لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر اعتبارًا من هذا الأسبوع طالما أن الجرعة الثانية كانت قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا حجز خدمة التعزيز عبر الإنترنت، وبدءًا من الأربعاء ، سيتم تمديد ذلك ليشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

والهدف من كل هذا الأجراء، وفقًا لرئيس الوزراء، هو تقديم جرعة معززة لكل شخص بالغ بحلول نهاية العام.

وكان هناك ارتباك حول ما إذا كان سيتم ضمان حصول الناس على حقنة بحلول 31 ديسمبر، حيث قالت هيئة الصحة الوطنية العامة في إنكلترا NHS England إنه سيتم عرض فرصة للجميع لحجز جرعة معززة.

ويوم الأحد، قال جونسون إن الناس سيكونون قادرين على "الحصول على" لقاح بحلول ذلك التاريخ. وقال إن أكثر من 40٪ من البالغين في المملكة المتحدة قد تلقوا بالفعل لقاحًا معززًا.

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