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إيلاف من لندن: تضاربت بيانات وزراء الحكومة البريطانية حول عديد مصابي متغير أوميكرون - Omicron في المستشفيات بين قائل إنهم 9 أو 10 وآخر يقول إنهم 250.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير العدل دومينيك راب قال لقناة (سكاي نيوز) إنه يوجد حاليًا 10 أشخاص في المستشفى مصابين بمتغير أوميكرون وليس 250، وفي وقت لاحق قال لـ(بي بي سي) إن هناك تسعة أشخاص في المستشفى مصابين بهذا النوع.

لكن المسؤولين المعنيين في الشؤون الصحية، أوضحوا أن السيد راب "أخطأ في الكلام" في كلتا المناسبتين من خلال فهم أرقامه بشكل خاطئ، وأن هناك حاليًا 10 أشخاص في المستشفى مصابين بمتغير Omicron.

اتهام مذيع



واتهم الوزير راب في وقت لاحق أحد المذيعين بـ "الصراخ" بعد اعتراضه على الارتباك الذي يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تكثيف برنامج اللقاح المعزز.

في وقت سابق من صباح الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني لشبكة (سكاي نيوز) إن هناك "عددًا كبيرًا" في المستشفى مع المتغير ، لكنه لم يستطع تحديد عدد أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبعد الضغط عليه لتحديد الأرقام الدقيقة، قال السيد راب: "حسنًا، آخر ما رأيته كان بالمئات المنخفضة ، أعتقد أن 250 في المرة الأخيرة التي بحثت فيها - ولكن بالطبع ، يتم تحديث البيانات طوال الوقت."

وفي نفس الساعة، قام نائب رئيس الوزراء بمراجعة رقمه لعدد الأشخاص في المستشفى مع متغير أوميكرون Omicron من 250 إلى تسعة أثناء ظهوره على قناة (بي بي سي).

وقال: "أعلم أن لدينا حالة وفاة واحدة". "أعتقد أن لدينا تسعة أشخاص في المستشفى معهم".

رقم جاويد



وأوضح المسؤولون في وقت لاحق أن هذا غير صحيح أيضًا، وهناك في الواقع 10 أشخاص في المستشفى مع البديل الجديد، كما قال وزير الصحة ساجد جاويد لـ(سكاي نيوز) أمس الإثنين.

وفي حديثه إلى سكاي نيوز في وقت سابق، قال راب إنه إذا استمر معدل الإرسال، "فسنرى زيادة كبيرة في هذه الأرقام".

وحذر من أن "نسبة من الذين يدخلون المستشفى ربما يموتون أو يعانون من معاناة خطيرة للغاية" بسبب أوميكرون. لكنه قال إنه لا توجد حاليا "خطة" لمزيد من القيود خارج الخطة ب.

ويصوت مجلس العموم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على تدابير الخطة ب لمواجهة كورونا، وهي تشمل الاستخدام الإلزامي لأقنعة الوجه في بعض الأماكن واستخدام تصاريح كورونا لبعض الأماكن.

تدابير عيد الميلاد



وحين سئل عن التدابير في عيد الميلاد، قال نائب رئيس الوزراء: "أعتقد أنه يمكن للناس الذهاب إلى عيد الميلاد هذا، والاستمتاع به، ولدينا فرصة لقضاء بعض الوقت مع أحبائهم بطريقة لم نقم بها العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أعتقد أنه من الصواب تشجيع الناس على الحصول على اللقاح المعزز".

وجاءت تعليقات نائب رئيس الوزراء، في الوقت الذي اقترح فيه نموذج من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أن أوميكرون تصيب حاليًا 200000 شخص يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

وفي حديثه في مجلس العموم يوم الاثنين، كان وزير الصحة ساجد جاويد قال إن البديل يمثل أكثر من 20٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا وسيصبح مهيمنًا في لندن "خلال الـ 48 ساعة القادمة". واكد: كانت هناك 4713 حالة مؤكدة في المملكة المتحدة وحالة وفاة واحدة



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