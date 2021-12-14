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إيلاف من لندن: أظهرت دراسة أن حبوب فايزر التجريبية لمكافحة كورونا فعالة ضد متغير أوميكرون.

وقالت شركة فايزر Pfizer إن نتائج الدراسة التي أجريت على 2250 شخصًا أكدت النتائج المبكرة الواعدة للحبوب ضد الفيروس.

ووجدت الدراسة أن العقار قلل من حالات دخول المستشفيات والوفيات مجتمعة بحوالي 89٪ بين البالغين المعرضين لمخاطر عالية عند تناوله بعد فترة وجيزة من ظهور أعراض كورونا COVID.

وأظهرت الاختبارات المنفصلة أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد أوميكرون، حسبما أعلنت الشركة.

ومن المتوقع أن تقرر إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ما إذا كانت ستسمح بتناول حبوب منع الحمل والجهاز اللوحي المنافس من شركة Merck، والذي تم تقديمه إلى الجهات التنظيمية قبل عدة أسابيع.

وفي حالة منحها، ستكون الحبوب أول علاجات كورونا التي يمكن للأميركيين التقاطها في صيدلية وتناولها في المنزل.

دراسة جنوب افريقيا

وعلى صلة، توصلت دراسة في جنوب فريقيا إلى أن جرعتين من لقاح فايزر Pfizer توفران حماية بنسبة 70٪ ضد متغير أوميكرون Omicron.

واستندت الدراسة الخاصة الصادرة عن أكبر مسؤول للتأمين الصحي الخاص في جنوب إفريقيا، Discovery Health، إلى أكثر من 211000 نتيجة إيجابية لاختبار كورونا COVID-19 من 15 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، نُسب حوالي 78000 منها إلى متغير Omicron.

كما وجدت أن جرعتين من لقاح Pfizer توفران حماية بنسبة 33٪ من العدوى.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا تستخدم لقاحات فايزر بونتك وجونسون آند في حملتها للتحصين ضد كورونا COVID-19، مع أكثر من 20 مليون جرعة من Pfizer تم إعطاؤها حتى الآن.

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