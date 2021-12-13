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إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن وفاة مصاب واحد بسبب متغير "أوميكرون"، حيث يبلغ إجمالي عدد حالات المتغير الآن 3137 حالة في المملكة المتحدة.

وأكد بوريس جونسون أثناء زيارته لعيادة تطعيم في منطقة بادينغتون في غرب لندن اليوم الإثنين، مجددا على ضرورة تلقي المواطنين للقاح المعزز.

وكان وزير الصحة ساجيد جاويد قال في وقت سابق إن "حوالي 10" أشخاص موجودون حاليًا في المستشفى في المملكة المتحدة بسبب الإصابة بمتغير أميكرون.

ويوم أمس الأحد، أبلغت المملكة المتحدة عن 1239 حالة مؤكدة إضافية من أوميكرون، وهو أعلى ارتفاع يومي وتقريباً ضعف أعلى مستوى سابق تم تسجيله يوم السبت.

ورفض رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا استبعاد المزيد من القيود المفروضة على فيروس كورونا قبل عيد الميلاد مع ارتفاع متغير أوميكرون.

وقال جونسون: "طوال فترة الوباء، كنت أبذل مجهودًا كبيرًا للتأكيد للجمهور على أنه يتعين علينا أن نراقب إلى أين يتجه الوباء ونتخذ أي خطوات ضرورية لحماية الصحة العامة".

غالبية الحالات



وأضاف: أن أوميكرون يمثل الآن حوالي 40٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في لندن و "غدًا ستكون غالبية الحالات" في العاصمة.

وجاءت تصريحات جونسون، بعد إعلانه يوم الأحد أن كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا وأكثر في إنكلترا ستتاح له الفرصة للحصول على لقاح معزز قبل نهاية العام.

وقال جونسون إن كل شخص بالغ حصل على لقاحه الثاني قبل ثلاثة أشهر على الأقل سيكون قادرًا الآن على حجز جرعة معززة من يوم الأربعاء. وأوضح يوم الاثنين أن الهدف هو "تقديم جرعة معززة" لكل شخص بالغ بحلول نهاية العام.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ارتفاع كبير في إصابات أوميكرون في المملكة المتحدة مع توقع أن يصبح البديل هو السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة بحلول منتصف ديسمبر الحالي.

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