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إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا عن إزالة جميع البلدان الـ 11 المدرجة على القائمة الحمراء للسفر اليها حيث أصبح النظام "أقل فعالية في إبطاء توغل" متغير أوميكرون.

وابلغ وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، مجلس العموم، بعد ظهر الثلاثاء، أنه سيتم إزالة الدول من الساعة 4 صباحًا يوم غد الأربعاء ، لذلك لن يضطر الوافدون بعد الآن إلى العزل في فندق الحجر الصحي المعتمد من الحكومة لمدة أسبوعين بتكلفة 2285 جنيهًا إسترلينيًا.

يذكر أن الدول الـ 11 المدرجة حاليًا على القائمة الحمراء هي: أنغولا، بوتسوانا، إسواتيني، ليسوتو، ملاوي، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، زامبيا، وزيمبابوي.

وستبقى إجراءات الاختبار المؤقتة لكل شخص يصل إلى المملكة المتحدة من الخارج في الوقت الحالي.

نصيحة عاجلة

مع ذلك، قال السيد جافيد إنه طلب "نصيحة عاجلة" حول ما إذا كان يمكن إطلاق سراح الأشخاص الموجودين حاليًا في الحجر الصحي بالفندق.

وقال في السابق إنهم طُلب منهم استكمال فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، لكنه أشار إلى أنه لا يريد أن يرى ذلك هذه المرة.

وعندما سئل عما إذا كان سيتم تعويض الأشخاص الموجودين حاليًا في الحجر الصحي بالفندق، قال السيد جاويد: "أود أن أقف هنا الآن وأقول فقط هذا هو الحال، ولكن هناك بعض المشكلات التي يجب حلها، ويتم النظر فيها بشكل عاجل في.

تصميم القائمة

يذكر ان متغير أوميكرون كان ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا في أوائل نوفمبر الماضي، وانتشر بسرعة إلى البلدان المجاورة، ثم إلى دول حول العالم.

وتم تصميم القائمة الحمراء لوقف المتغيرات الجديدة من كورونا التي تدخل المملكة المتحدة، لكن النمذجة من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تُظهر أن أوميكرون يصيب حاليًا 200000 شخص يوميًا في المملكة المتحدة.

وقال الوزير جاويد يوم الاثنين إن البديل المتغير يمثل الآن أكثر من 20 في المئة من الحالات في إنكلترا. وأضاف أيضًا أن المتغي، الذي يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة، يمثل أكثر من 44 في المئة من الإصابات في لندن، ومن المتوقع أن يصبح البديل السائد في العاصمة بحلول يوم الخميس المقبل.