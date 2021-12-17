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إيلاف من دبي: رحل الجمعة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، بعد مسيرة حافلة من العطاء والعمل، تاركا خلفه سجلًا من الإنجازات التي ستظل شاهدا حيا على التاريخ المشرف للمستثمر الوطني المؤمن بالطاقات الابداعية لأبناء وطنه.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، قائلا: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع، آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، آمين".

رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها …

وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين pic.twitter.com/BZKtRrdRds — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 17, 2021

عاصر نهضة الإمارات

يعد ماجد الفطيم، أحد أهم رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة دولة الإمارات، نشأ في عائلة تجارية، اذ كان يعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وبدأ الفطيم حياته العملية موظفاً في بنك عمان، الذي أصبح فيما بعد بنك المشرق، واستطاع أن يقنع والده وعمه في بداية الخمسينيات باستيراد 50 سيارة تويوتا، تم بيعها بأسرع مما توقعا وحققت لهما أرباحاً جيدة، بعدها تم تأسيس شركة بينه وبين ابن عمه عبد الله سميت، باسم الوالدين "شركة حمد ومحمد الفطيم".

في مرحلة لاحقة، سافر ماجد إلى طوكيو، وتحديداً في عام 1955، ليعود ومعه توكيل سيارات "تويوتا"، الذي بدأ به عمله الخاص وحقق فيه نجاحاً كبيراً لفت إليه الأنظار، وسرعان ما عرف عن ذلك الشاب جده وذكاؤه وقدرته على تحمل المسؤولية.

تلمس الراحل خطواته الأولى في عام 1992، عندما أسس مجموعة ماجد الفطيم القابضة العملاقة للمراكز التجارية والترفيهية، التي تمتلك وتدير 13 فندقاً و26 مركزاً تجارياً، أبرزها مول الإمارات في دبي، ومول مصر في القاهرة.

وتمتلك شركته رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية "كارفور" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.

الثالث بين أثرياء العرب

بلغت إيرادات المجموعة 9.4 مليارات دولار سنويا، بحسب آخر احصاء، وصنفته مجلة "فوربس" في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب لعام 2021 بثروة تقدر بـ 3.6 مليارات دولار. كما حل في المرتبة الأولى بين أثرياء الإمارات.

وكان آخر قرارات الراحل توظيف 3000 إماراتي، إذ أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الإمارات عبر قطاعاتها المتعددة في الدولة وخارجها.

وجاء قرار توظيف 3000 إماراتي في إطار مساهمة "ماجد الفطيم" في برنامج "نافس" والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص، اذ أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية.

وجاءت هذه المبادرة من شركة "ماجد الفطيم" لتحفيز المزيد من مواطني الإمارات على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج "نافس" خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها حكومة الإمارات لرسم ملامح الخمسين عاما القادمة.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها الراحل ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوق والترفيه لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

الراحل مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

الرؤية تتضح

بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات، لتتوسّع بعدها عبر 16 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف، وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم " اليوم 27 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

تتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة ماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة.

تدير "ماجد الفطيم" 300 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني، وأكثر من 500 شاشة سينما في صالات "فوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى 34 مركز ترفيه عائلي "ماجيك بلانيت" في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي" آي فلاي دبي و"دريم سكيب" و"سكي مصر".

نجحت الشركة، رغم تداعيات "كورونا"، في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية متميزة للأشهر الستة الأولى من عام 2021. وسجلت المجموعة إيرادات بلغت 15,6 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 في المئة، وبلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 662 مليون درهم، مع زيادة طفيفة في إجمالي قيمة الأصول، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الاستقرار النسبي في السوق، والذي أدى إلى ثبات قيمة الأصول.

تاريخ طويل من الإنجازات والتكريمات التي نالها رجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم، ابرزها وسامَ الإشادة السلطانية من الدرجةِ الأولى بسلطنة عمان، وسام العمل التطوعي على المستوى المحلي في عام 2014، عن فئة المؤسسات في المجالات التطوعية المخضرمة والمستحقة.