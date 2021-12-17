قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: قدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصلت إلى طريق مسدود في محاولة احتواء برنامج إيران النووي المتزايد، هذا الأسبوع درسًا حول ما يمكن أن يجعل طهران تتراجع بالفعل: التهديد بإدانة عالمية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ترددت إيران أشهراً حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها من محطة للطرد المركزي في كرج في يونيو. ثم أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تدعو إلى عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة عدم امتثال إيران! فأعلنت طهران هذا الأسبوع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها استبدال كاميراتها.

بحسب دافيد إغناطيوس في "واشنطن بوست"، تعد كاميرات كرج خطوة صغيرة، لكن هذه الحالة تشير إلى "خطة بديلة" دبلوماسية للولايات المتحدة في حالة الجمود الخطير في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. قد تكون خطة العمل الشاملة المشتركة ميتة - خنقها دونالد ترمب والإيرانيون. قد يكون منتدى جديد للضغط النووي هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يضم مجلس إدارتها روسيا والصين والتي يمكن أن تحيل بعض القضايا النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي.

البرنامج السري

على إدارة بايدن أن تطلب من مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحكم في أربع حالات من "الأبعاد العسكرية المحتملة"، في أنشطة إيران النووية. ثلاثة منها تتضمن جزيئات يورانيوم تم اكتشافها في مواقع لم تعلن إيران أنها منشآت نووية - تركوز آباد وفارامين وماريفان، "كما أخبرتني المصادر"، يقول أغناطيوس. يتضمن تحقيق رابع في PMD مواد انشطارية غير معلن عنها وأنشطة أخرى في موقع لم تحدده المصادر.

إن إضافة مبادرة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المتوقفة ستعيد التركيز على برنامج إيران النووي السري. في الوقت الحالي، تستخدم إيران المحادثات كمنتدى دعائي للمطالبة بتعويض عن قرار ترمب في عام 2018 بالتخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة. كانت خطوة ترمب حمقاء، حتى من وجهة نظر العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، لكن هذا لا ينبغي أن يسمح لإيران بالسباق نحو عتبة الأسلحة النووية.

يقول أغناطيوس: "الحقيقة المؤلمة هي أنه بدون قيود خطة العمل الشاملة المشتركة، تقترب إيران من القدرة على الاختراق. استأنفت التخصيب بنسبة 20 في المئة في يناير، متجاوزة سقف خطة العمل المشتركة الشاملة؛ بدأت في التخصيب بنسبة 60 في المئة في أبريل، وقال المسؤولون الإيرانيون إنهم يفكرون في التخصيب بنسبة 90 في المئة . تستخدم إيران أجهزة طرد مركزي متطورة والمخبأ العميق في فوردو، وكلاهما تم استبعادهما بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

جاءت خطوة أخرى مشؤومة في فبراير، عندما بدأت إيران في إنتاج الصفائح المعدنية من اليورانيوم، والتي يمكن استخدامها في قلب قنبلة نووية، مرة أخرى في انتهاك لقيود خطة العمل الشاملة المشتركة. حذر مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وألمان : "لا يوجد لدى إيران استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم. إنتاج معدن اليورانيوم له تداعيات عسكرية خطيرة محتملة ".

تمتلك ما يكفي

الخلاصة هي أن بحسب التقديرات الإسرائيلية، تمتلك إيران ما يكفي من المواد لصنع ثلاث قنابل، وأمامها أقل من شهر من استكمال تخصيب هذا الوقود، كما أخبرتني المصادر. قد يستغرق بناء سلاح ما بين 18 شهرًا وعامين آخرين، كما يعتقد الإسرائيليون - لكن هذا لا يزال فتيلًا قصيرًا جدًا.

يريد بايدن إعادة بناء الحواجز التي دمرها ترامب، لكنه حتى الآن عالق في الحياد. قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أغسطس: "نحن نضع الدبلوماسية أولاً ونرى إلى أين يقودنا ذلك. لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى". المشكلة هي أنه من الواضح أن إيران لم يردعها تهديد بايدن المصوغ بلطف.

عجز الولايات المتحدة عن ردع إيران مقلق بما يتجاوز مستويات التخصيب أو صفائح اليورانيوم. الردع يتعلق بالصدقية - وهذا للأسف يتراجع مع إدارة بايدن. الانسحاب الفوضوي من أفغانستان كان ضارا. وكذلك التصور بأن الولايات المتحدة تتراجع في الشرق الأوسط. مستشعرةً بالضعف الأميركي، تضغط روسيا على الحدود الأوكرانية والصين تهدد تايوان - حتى مع تسريع إيران لبرنامجها النووي. كل هذا جزء من نفس القصة.

حلفاء جيدون

الولايات المتحدة محظوظة بوجود حلفاء جيدين يمكنهم المساعدة في لحظات الخطر. إسرائيل، التي غالباً ما توصف بأنها "حاملة طائرات غير قابلة للغرق" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أصبحت الدعامة لأعداء إيران. في آسيا، يمكن الدول التي تشعر بالقلق من صعود الصين أن تتطلع إلى القوة العسكرية المتنامية لشركاء الولايات المتحدة الرباعي، أستراليا والهند واليابان. لكن هذا لا يعوض العم سام.

لا يمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحد من التخصيب أو الأنشطة الأخرى التي تغطيها خطة العمل الشاملة المشتركة. لكنها قد تكون الدعامة الملائمة الآن لإيران. إنها منظمة عالمية، خولتها الأمم المتحدة للتعامل مع قضايا عدم الانتشار. إنها مدعومة من روسيا والصين وكذلك الولايات المتحدة وحلفائها. قد تؤدي إحالة عدم الامتثال الإيراني إلى مجلس الأمن إلى إطلاق جهد جديد لتقييد تطوير الأسلحة النووية الإيرانية. بدأ هذا الجهد (بدعم روسي وصيني) في خطة العمل المشتركة الشاملة الضعيفة الآن. ربما حان الوقت لتغيير العلامة التجارية.

تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة رسم الخط بشأن برنامج إيران النووي. قد تكون أفضل طريقة للبدء هي شن حملة شرسة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.